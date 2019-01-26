AKP Gebze’den ‘vefa’ buluşması

AKP Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz ile Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, bugüne kadar partinin çeşitli kademelerinde görev yapan istişare kurulu üyeleri ile bir araya geliyor. SKM başkanlığı tarafından düzenlenen programın ilkinde partililere seslenen ilçe başkanı İrfan Ayar, “Fikir ve önerileriniz bizim için önemli. Çalışmalarımızda sizleri yanımızda görmek bize çalışma azmi katacaktır” dedi.
“EKİP RUHU ÖNEMLİ”
AKP’de vefanın önemli bir konu olduğunu söyleyen belediye başkan adayı Zinnur Büyükgöz ise şöyle konuştu: “Gebze’de istişaresiz adım atmayacağız. Ekip ruhunu hep önemsemişimdir. Bu ruh ve kardeşlik düsturu ile hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz