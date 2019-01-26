İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı ve CHP İl Örgütü, 29 Ocak Salı günü Otel Asya'da belediye başkan adayları için tanıtım toplantısı gerçekleştirecek. Bilindiği gibi Büyükşehir, Kandıra, Körfez ve Başiskele İYİ Parti'ye diğer ilçeler CHP'ye bırakılmıştı. Millet İttifakı'nın adayları ilk kez bir araya gelecek. Başiskele ve Çayırova'da adayları henüz belli olmayan İYİ Parti'nin bu toplantıda iki ilçeyle ilgili de bir açıklama yapması bekleniyor.
Bugün 16:51 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:58 TSİ
Millet İttifakı, görücüye çıkacak
CHP ile İYİ Parti ittifakının netleşmesiyle birlikte belediye başkan adaylarının önünde bir engel kalmadı. İki parti ortak bir aday tanıtım toplantısı yapmaya hazırlanıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz