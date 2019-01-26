Millet İttifakı, görücüye çıkacak

İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı ve CHP İl Örgütü, 29 Ocak Salı günü Otel Asya'da belediye başkan adayları için tanıtım toplantısı gerçekleştirecek. Bilindiği gibi Büyükşehir, Kandıra, Körfez ve Başiskele İYİ Parti'ye diğer ilçeler CHP'ye bırakılmıştı. Millet İttifakı'nın adayları ilk kez bir araya gelecek. Başiskele ve Çayırova'da adayları henüz belli olmayan İYİ Parti'nin bu toplantıda iki ilçeyle ilgili de bir açıklama yapması bekleniyor.