Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:12 TSİ- Siyaset G: Bugün 18:08 TSİ

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Muhtar adayları' uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özellikle muhtar adayları arasında seçim kavgaları yaşandığını vurgulayarak, "Seçim dönemi başladı şu ana kadar 65 olay meydana geldi bunun 35'i muhtarlar adaylarıydı" dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özellikle muhtar adayları arasında seçim kavgaları yaşandığını vurgulayarak, "Seçim dönemi başladı şu ana kadar 65 olay meydana geldi bunun 35'i muhtarlar adaylarıydı" dedi. Bakan Solu il ve ilçe yöneticilerine muhtar adaylarının bir araya getirilerek centilmenlik tavsiyesinde bulunmalarını istedi.

65 OLAY 35'İ MUHTARLAR ARASINDA...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen 'Marmara Bölgesi Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, özellikle muhtar adayları arasında seçim kavgalarına dikkat çekerek, "Seçim dönemi başladı şu ana kadar 65 olay meydana geldi bunun 35'i muhtar adaylarıydı. Sayın valilerimizden, emniyet müdürlerimizden, jandarma komutanlarımızdan bir istirhamımız var. Anlaşılıyor ki bu seçim döneminde geçen dönemlere nazara muhtarlık seçimlerinde biraz daha vaka çıkacak. Bunu yönetmek de bizim işimiz. Her vakanın sonucunda uğraşacağına hiç olmazsa başında tedbir alın" diye konuştu.

"EĞER TEHDİT, ŞİDDET İLE İLGİLENİLİRSE..."

İl ve ilçe yöneticilerinden rica da bulunan Soylu, "Muhtar adaylarımızı toplayıp onlara seçim dönemi içerisinde centilmenliği öneren, demokratik rekabetin aslında ülkemiz için zenginlik olduğunu, doğrudan demokrasinin en temel unsurunun muhtarlık müessesesi olduğunu, buna halel getirebilecek hiçbir adım atılmaması gerektiğini, buradaki centilmenliğin Türkiye'nin demokrasisine de katkısının bulunacağını ifade edin. Birbirini tehdit edenler, şiddet uygulayanlar, çoluk çocuğuna göz dağı verenler. Bunların hiçbirisi muhtarlık müessesine halel getirmeye değmez. Seçimi kazandın kaybettin. Önümüzde muhakkak ki daha seçimler vardır. Eğer gayri kanuni bir şiddet, tehdit gibi meseleyle ilgilenilirse bu konuda İçişleri Bakanlığı da hukukun gereği adına adımını atmakla mükellef olur" ifadelerini kullandı.

Bugün 17:12 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Geri çekilen İYİ Partili adaydan örnek davranış mask
Geri çekilen İYİ Partili adaydan örnek davranış
AKP’nin kullandığı duvarı bu kez Hürriyet kullanacak mask
AKP’nin kullandığı duvarı bu kez Hürriyet kullanacak
AKP'li vekilin bu sözleri tepki çekti! "Vereceğiniz oylar kıyamet günü beraat belgeniz olacak" mask
AKP'li vekilin bu sözleri tepki çekti! "Vereceğiniz oylar kıyamet günü beraat belgeniz olacak"
Tarhan: 2019'da 16 bin 200 şirket kapanacak mask
Tarhan: 2019'da 16 bin 200 şirket kapanacak
Hürriyet'in "Geçmiş olsun" paylaşımına Gönül ne dedi? mask
Hürriyet'in "Geçmiş olsun" paylaşımına Gönül ne dedi?
İYİ Parti’ye, Saadetli aday mask
İYİ Parti’ye, Saadetli aday
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü! mask
Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü!
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti mask
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti
OTODEM Otomotiv iflas etti! mask
OTODEM Otomotiv iflas etti!
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ! mask
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ!
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü mask
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü
Körfez'de 2 şok iddia! mask
Körfez'de 2 şok iddia!

GALERİ

Türkiye'yi karış karış geziyor mask
Türkiye'yi karış karış geziyor
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi mask
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi mask
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada mask
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada
Kızılay Yemen'in bütün bölgelerine ulaştı mask
Kızılay Yemen'in bütün bölgelerine ulaştı
TEM’de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı mask
TEM’de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL