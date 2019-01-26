Olay, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yol kenarına atılan atık malzemelerden henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Atık malzemelerden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İzmit'ten de görülen yoğun duman bulutu vatandaşlar tarafından endişe ile takip edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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İzmit'ten görülen yoğun duman bulutunun sırrı ortaya çıktı
Başiskele ilçesinde yol kenarına atılan atık malzemelerden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz