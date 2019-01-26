İzmit'ten görülen yoğun duman bulutunun sırrı ortaya çıktı

Olay, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yol kenarına atılan atık malzemelerden henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Atık malzemelerden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İzmit'ten de görülen yoğun duman bulutu vatandaşlar tarafından endişe ile takip edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.