Olay Tütünçiftlik Yeniyalı mahallesi Aras sokakta meydana geldi. Evde kardeşleriyle birlikte çizgi film izlediği sırada kardeşlerinin televizyonu ittirmesi üzerine 55 ekran tüplü televizyon devrilen Suriye uyruklu Rıfah Muhammed hafif yaralandı. Yaralanan Muhammed Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tedavisinin ardından küçük kız taburcu edildi.
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Üzerine televizyon düşen çocuk yaralandı
Körfez ilçesinde üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Suriye uyruklu Rıfah Muhammed hafif yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz