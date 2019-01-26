Kent derbisinde ilk 11'ler belli oldu!

3. Lig 3. Grupta mücadele eden Kocaelispor ve Gölcükspor 19.00'da Kocaeli Stadyumunda karşı karşılaya gelecek. Derbide ilk 11'ler belli oldu.
KOCAELİSPOR'UN İLK 11'İ
VOLKAN MERT KORKMAZ
KADİR ÖGE
MURAT SONER BAŞAK
ONUR ÖZTONGA
MERT YAVUZ
SEFA NARİN
BURAK SÜLEYMAN
SİNAN PEKTEMEK
MESUT ÖZDEMİR
HAMZA MUTLU
ALİ KETEN
YEDEKLER
CAN EMRE YÜCEL
RIZA ALTINTAŞ
KEREM YILDIRIM
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
MELİH SÜLEYMAN
ERKAN GÜLTEPE
KEREM YILDIRIM
GÖLCÜKSPOR İLK 11’İ
İLYAS TÜRENGÜL
KADİR GEZER
SEDAT CENGİZ
ERDEM KORKMAZ GÜNER
UĞUR ERK
RIDVAN AYKAN
SELİM DEDEKOÇ
ONUR ÖZCAN
ÖMER FARUK CANBİRDİ
UĞUR UĞUR
İSMAİL YÜKSEK
YEDEKLER
MUSTAFA ARSLAN
FURKAN ÖZYAPI
FERHAT ARAS
İBRAHİM DEMİRER
ALİ GÖÇMEN
ÖMER ÇETİNBAŞ
BATUHAN BOYOĞLU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz