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Bugün 17:54 TSİ- Spor G: Bugün 19:00 TSİ

Kent derbisinde ilk 11'ler belli oldu!

3. Lig 3. Grupta mücadele eden Kocaelispor ve Gölcükspor 19.00'da Kocaeli Stadyumunda karşı karşılaya gelecek.

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3. Lig 3. Grupta mücadele eden Kocaelispor ve Gölcükspor 19.00'da Kocaeli Stadyumunda karşı karşılaya gelecek. Derbide ilk 11'ler belli oldu.

KOCAELİSPOR'UN İLK 11'İ

VOLKAN MERT KORKMAZ

KADİR ÖGE

MURAT SONER BAŞAK

ONUR ÖZTONGA

MERT YAVUZ

SEFA NARİN

BURAK SÜLEYMAN

SİNAN PEKTEMEK

MESUT ÖZDEMİR

HAMZA MUTLU

ALİ KETEN

YEDEKLER

CAN EMRE YÜCEL

RIZA ALTINTAŞ

KEREM YILDIRIM

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

MELİH SÜLEYMAN

ERKAN GÜLTEPE

KEREM YILDIRIM

GÖLCÜKSPOR İLK 11’İ

İLYAS TÜRENGÜL

KADİR GEZER

SEDAT CENGİZ

ERDEM KORKMAZ GÜNER

UĞUR ERK

RIDVAN AYKAN

SELİM DEDEKOÇ

ONUR ÖZCAN

ÖMER FARUK CANBİRDİ

UĞUR UĞUR

İSMAİL YÜKSEK

YEDEKLER

MUSTAFA ARSLAN

FURKAN ÖZYAPI

FERHAT ARAS

İBRAHİM DEMİRER

ALİ GÖÇMEN

ÖMER ÇETİNBAŞ

BATUHAN BOYOĞLU

Bugün 17:54 TSİ - Spor

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