Kocaeli Stadı'nda samimi görüntüler

Kocaelispor – Gölcükspor arasında oynanan maç öncesinde tarafların samimiyeti dikkatlerden kaçmadı. Mücadele öncesi taraftarlar abi ve kardeşini tribünlere davet ederek futbolculara moral verdi. Kocaelispor taraftarı Gölcük taraftarına “Hoşgeldiniz” dedi, Gölcükspor taraftarı “Hodrimeydan” diye tempo tuttu. Gölcükspor’da eski Kocaelisporlu Kadir Gezer, Kocaelispor’da ise eski Gölcüksporlu Murat Başak, Kadir Öge, Burak Süleyman ile Gölcük doğumlu Volkan Mert Korkmaz maça 11’de başladı. Zorlu maçta bilet fiyatları 10 lira ile 40 lira arasında değişti.