Kent derbisi Kocaelispor'un "2-0"

Haber: Erdem ÖVÜÇ / Fotoğraflar: Ahmet AKAY

Cumartesi mesaisinde Kocaelispor, geçtiğimiz hafta oynanan Fatsa maçında olduğu gibi önde basarak başladı ve ilk 10 dakika sağlı sollu ataklar yaptı. Henüz 2. Burak Süleyman ile net bir gol kaçıran Yeşil Siyahlılar karşısında Gölcükspor 15. dakika itibari ile oyun dengesini kurdu. 15-30 dakika arası pozisyon kısırlığı vardı, 30’da Sinan 7 metreden topu auta gönderdi.

SEFA İLE KÖRFEZ ÖNE GEÇTİ

İki takımın da açık futbol oynarken Kocaelispor Sefa’nın golü ile öne geçti. Yeşil Siyahlılar dikine oynadığı pozisyonda üst üste tek toplarla Gölcük ceza sahasına kadar geldi. Son olarak Hamza’nın pasında topu önünde bulan Sefa’nın düzgün plase vuruşunda top İlyas’ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. “1-0” İlk yarı 1-0 sona erdi.

KIRILMA ANINDA VOLKAN SAHNEDE!

Kocaelispor ikinci yarıya da çok hızlı girdi. İlk 10 dakikada Yeşil Siyahlılar 3 net gol kaçırırken, kaleci İlyas, Murat Başak ve Hamza’nın kafa vuruşlarında akıl almaz kurtarışlara imza attı. Bitime 8 dakika kala bu kez Kocaelispor’da Volkan Mert hayati bir top çıkardı ve Kocaelispor adına yine kader adamı oldu. 2 dakika sonra Gölcükspor kalecisi İlyas’ın hatasını iyi değerlendiren Sinan, yaklaşık 40 metreden topu ağlara gönderdi. Son golünü 2 Aralık 2018’de Ankara Adliye’ye karşı atan Sinan 4 maç sonra golle tanıştı ve ligdeki toplam gol sayısını 5’e çıkardı. Kalan sürede başka gol olmadı ve Kocaelispor puanını 37’ye çıkardı.

HÜRRİYET DE İZLEDİ

Son 9 maçta kalesinde sadece 1 gole izin veren Kocaelispor, takım savunması ile bir kez daha alkışlandı. Mücadeleyi izleyenler arasında CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet de yer alırken, iki takımın maçı dostluk içerisinde oynaması ve izlemesi günün en güzel rengiydi. Gölcük taraftarı maçın ardından Kocaelispor’u ve Murat Başak’ı tribüne çağırarak çok büyüdü! Yeni profesyonel olan Melih Süleyman’ın ilk kez kadro bulduğu Kocaelispor haftaya Turgutlu ile deplasmanda karşılaşacak, Gölcükspor ise lider Bayburt’u konuk edecek. Gölcük’te Rıdvan sarı kart cezası olduğu için zorlu maçta takımdaki yerini alamayacak.

Kocaelispor – Gölcükspor arasında oynanan maç öncesinde tarafların samimiyeti dikkatlerden kaçmadı. Mücadele öncesi taraftarlar abi ve kardeşini tribünlere davet ederek futbolculara moral verdi. Kocaelispor taraftarı Gölcük taraftarına “Hoş geldiniz” dedi, Gölcükspor taraftarı “Hodrimeydan” diye tempo tuttu. Gölcükspor’da eski Kocaelisporlu Kadir Gezer, Kocaelispor’da ise eski Gölcüksporlu Murat Başak, Kadir Öge, Burak Süleyman ile Gölcük doğumlu Volkan Mert Korkmaz maça 11’de başladı. Zorlu maçta bilet fiyatları 10 lira ile 40 lira arasında değişti.

2 KARABORSACI ENSELENDİ!

Kocaelispor – Gölcükspor maçında son derece üzücü bir olay yaşandı. Statta bekleyen fırsatçı karaborsacılar yerde buldukları maç biletlerini alıp karaborsadan satarken yakalandılar. Maksimum Özel Güvenlik Personelinin sıkı takibi sonrası bir süre kovalanan ve yakalanan 2 karaborsacı polise teslim edildi.

BEŞİR DERNEĞİ’NDEN HODRİMEYDAN’A PLAKET

Kocaelispor’un cefakar taraftar grubu Hodrimeydan, sosyal sorumluluk adı altında yaptığı çalışmalarla takdir görüyor. Yeşil Siyahlılar geçtiğimiz aylarda Yemen’e yardımda bulunmuş ve Müslüman vatandaşlara destek sağlamıştı. Beşir Derneği Kocaeli Temsilciliği, Hodrimeydan’a bu davranışından dolayı teşekkür etti. Dernek Kocaelispor – Gölcükspor maçı öncesinde Hodrimeydan Lideri Enver Güler’e plaket takdim etti.

Karşılaşmanın 2. yarısı

“MAÇ GÜNÜ” ŞAHANE OLDU

Kocaelispor’un fanatik taraftarlarından Mehmet Açık’ın her iç saha maçında hazırladığı “Maç Günü” mini dergisi yine son derece başarılıydı. Ön kapakta Kocaelispor’un Fatsa maçındaki 11’i yer aldı, iki takımın 11’leri ve puan durumları yine ön kapaktaydı. Arka sayfada Kocaelispor’un unutulmaz golcülerinden Taner Gülleri ile yapılan röportaj yer aldı. Kocaelispor’un eski futbolcularından, Katar’da teknik adamlık yapan Bülent Uygun ve yardımcısı yine eski Kocaelisporlu Sefer Yılmaz’ın röportajı ikinci sayfada, alt yapıdada forma giyen başarı kaleci Onur Alp Sarman’ın haberi de üçüncü sayfada Kocaelisporlu okuyucularla buluştu.

DAYI – YEĞEN RAKİP OLDU

Bu sezon C Klasmana yükselen İstanbul bölgesi hakemi Batuhan Bayar’ın yönettiği maçta Kocaelispor’un stoperi Murat Başak ile yeğeni Gölcükspor’un stoperi Erdem Korkmaz Güner bir birine rakip oldu. Kocaelispor’un eski teknik adamlarından Kayhan Çubuklu bu kez Gölcükspor kulübesinde bulundu. Maç saatinde hava sıcaklığı 12 derece dolaylarındaydı ve yağış olmadı.

ÖZCAN VE KILIÇARSLAN BİRLİKTE İZLEDİ

İlimizin iki başarılı teknik adamı Fikret Özcan ile Levent Kılıçarslan, Kocaelispor – Gölcükspor maçını yan yana izledi. Teknik adamlar bol bol not tuttu. Özcan Pazartesi akşamı TV 262’de arkadaşımız Erdem Övüç’ün hazırlayıp sunduğu Spor41 programında, Kılıçarslan ise TV41’de Selim Eryılmaz’ın sunduğu 3. Devre programında maçın analizini yapacak.

YOĞUN GÜVENLİK!

Kocaelispor ile Gölcükspor arasında bu akşam saat 19.00’da başlayacak olan maçta yoğun güvenlik önlemi dikkat çekiyor. 700 polis memuru, 150 jandarma ve 150 de özel güvenlik görevlisi emniyeti sağlamak için görev yapacak. Çevik Kuvvet ekibi de bu güvenliğe ek olarak maçtaki yerini alacak. Karşılaşmaya en az 12-15 bin arası taraftarın gelmesi bekleniyor.

KOCAELİSPOR ÖZTONGA İLE BAŞLADI

Kocaelispor’da geçen haftaki Fatsa Belediyespor maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan Kemal Can’ın yerine Onur Öztonga maça 11’de başladı. Teknik adam Galip Gündoğdu kadroda başka değişikliğe gitmedi.

MAÇ ÖNCESİ ÇARŞIDA BULUŞTULAR

Kocaelispor taraftarı, Gölcükspor maçı öncesi İzmit çarşı merkezinde bir araya geldi. Bir süre burada maçın kritiğini yapan Yeşil Siyahlılar sloganlarla çarşıyı turladı. Maç için en iyi şekilde organize olan Yeşil Siyahlılar heyecan içinde karşılaşmanın bir an önce başlamasını bekledi.

KART UYARISI

Kocaelispor’da Sinan Pektemek, Ali Keten, Mert Yavuz, Kemal Can Aydemir, Fatih Adıgüzel ve Kadir Öge, Gölcükspor’da Ali Göçmen, Rıdvan Aykan ve Barış Şen basit kart görmemeleri konusunda teknik ekipler tarafından uyarıldılar. Gölcük’te Rıdvan gördüğü kartın ardından cezalı duruma düştü. Kocaelispor haftaya Manisa Turgutlu ile Gölcükspor ise Bayburt ile sahasında karşı karşıya gelecek.

GÖLCÜKSPOR KADROYU BOZMADI

Gölcük ekibinde teknik adam Kayhan Çubuklu, Diyarbekir maçında kazanan kadroyu bozmadı. Gölcük ekibi maça İlyas, Kadir, Erdem, Selim, Onur, Uğur Erk, Rıdvan, Sedat, Ömer, Uğur Uğur ve İsmail 11’i ile başladı. Maç öncesi gerek antrenmanlarda gerekse de maç önü ısınmalarda Kırmızı Siyahlı futbolcuların hırslı oldukları dikkatlerden kaçmadı.

HALİDE EDİP KAZANDI

Dün, 3. Lig 3. Grup’ta iki maçtan birisi gündüz oynandı. İki İstanbul takımının mücadelesinde Halide Edip Adıvarspor, Bağcılarspor’u deplasmanda 3-2 mağlup etti. İnanılmaz bir çekişme içinde geçen maçta Bağcılar Özcan’ın golü ile öne geçti. İlk yarının sonunda ve ikinci yarının başında Furkan’ın golleri ile Halide Edip 2-1 öne geçti. Muhammed 70’de skoru 2-2’ye getirdi. 90+6. dakikada yeni transfer Fevzi Can Bozkuş fileleri havalandırdı ve Halide Edip’e 3 puanı getiren gole imzasını attı.

DAKİKALAR:

0' Maç başladı.

1' Kocaelispor maça hızlı başladı. İlk dakika Burak Süleyman sağdan ortaladı, Ali Keten’den önce Gölcük savunması topu uzaklaştırdı. 2' Kocaelispor mutlak gol kaçırdı. Burak Süleyman ceza sahasına topla birlikte sokuldu. Kaleci İlyas’ı karşısında gören Süleyman’ın şutu sağdan auta çıktı. 8' Gölcükspor'da Rıdvan Aykan rakibine yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü. Müdahele sonrasında ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta Kocaelisporlu futbolcu Burak Süleyman, topu az farkla auta gönderdi. 9' Kocaelispor’da Onur Öztonga sağdan ortaladı, top Sinan’ın başını sıyırdı. 14' Gölcükspor sağdan etkili geldi. Ömer’in son çizgiden yerden pasında Uğur’dan önce Volkan topun hakimi oldu. 15' Kocaelispor soldan korner kullandı. Top uzak noktaya açıldı ve Murat Başak'a kadar geldi. Başak'ın sert pasında Onur Öztonga'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

30' Kocaelispor akıl almaz bir gol kaçırdı. Savunma arkasına sarkan Burak Süleyman sağdan son çizgiye indi ve pasında Sinan’ı topla buluşturdu. Kaleye 7 metre uzaklıkta bulunan Sinan topu üstten auta gönderdi. Maçın en önemli pozisyonuydu.

GOL!

36' Kocaelispor Sefa’nın golü ile öne geçti. Yeşil Siyahlılar dikine oynadığı pozisyonda üst üste tek toplarla Gölcük ceza sahasına kadar geldi. Son olarak Hamza’nın pasında topu önünde bulan Sefa’nın düzgün plase vuruşunda top İlyas’ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. "1-0"

37' Kocaelispor’da Sinan Pektemek savunmadan seken topu Hamza ile birlikte kovaladı. Kaleci İlyas iki futbolcudan önce soluna kapanarak topa hakim oldu.

42' Sedat Cengiz 3 Kocaelisporlu futbolcudan topu kurtardı. Sedat'ın şutunda Volkan topu kontrol etti.

43' Golün sahibi Sefa'nın şutunu İlyas iki hamlede kurtardı.

45' Kocaelispor’da Burak Süleyman ceza sahası önünde topu şık bir şekilde önüne çekti. Burak’ın şutu kaleci İlyas’ın üzerine gitti.

45+' İlk yarının normal süresine 2 dakika eklendi.

45+2' İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

46’ Gölcükspor'da teknik adam Kayhan Çubuklu iki oyuncu değişikliği yaptı. Uğur Uğur'un yerine Ömer Çetinbaş, Rıdvan yerine Batuhan oyuna girdi...

48’ Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Savunma arkasına sarkan Sinan kaleci İlyas’ı karşısında gördü. Sinan topu kaleye göndermekte gecikince önemli bir tehlike de golle sonuçlanamamış oldu.

51' DİREKTEN DÖNDÜ! Kocaelispor’da Burak Süleyman’ın sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Murat Başak’ın kafa vuruşunda kaleci İlyas’ın çeldiği top üst direkten döndü.

52' İNANILMAZ KURTARDI! Sol kanattan yapılan ortada Hamza’nın kafa vuruşunda İlyas soluna uçarak topu inanılmaz bir şekilde iki hamlede kornere gönderdi.

60' Son 20 dakikaya girildi... Maçta tempo düştü... Gölcük ekibinde Sedat iyi işler yaparken, Kocaelispor hızlı çıkmak istiyor...

74' Kocaelispor'da Mert çıktı, Büyük Kerem oyuna dahil oldu...

75' Sefa'nın serbest vuruşunda top soldan auta çıktı.

78' Gölcükspor oyuncu değişikliği... Ömer Faruk Canbirdi girdi, Ali Göçmen çıktı.

80' Kocaelispor oyuncu değişikliği... Hamza Mutlu girdi, Gökdeniz Bayrakdar çıktı.

82' VOLKAN MERT MÜTHİŞ ÇIKARDI! Gölcükspor çok net bir gol kaçırdı. Sağdan yapılan ortada Volkan top ceza sahası içine gönderdi. Önce Sedat sonra Ali Göçmen’in şutlarında Volkan kalesinde devleşti.

GOL!

84' SİNAN 40 METREDEN ATTI! Kocaelispor farkı 2’ye çıkardı. Savunma arkasına gönderilen topu alan İlyas topu uzaklaştıramadı. Günün şanssız ismi Sinan yaklaşık 35-40 metre uzakta kazandığı topu kaleye gönderdi ve top savunmanın üzerinden ağlara gitti.

90' Maçın sonuna 3 dakika ilave edildi.

90+3' Maç sona erdi.

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KOCAELİSPOR'UN İLK 11'İ

VOLKAN MERT KORKMAZ

KADİR ÖGE

MURAT SONER BAŞAK

ONUR ÖZTONGA

MERT YAVUZ

SEFA NARİN

BURAK SÜLEYMAN

SİNAN PEKTEMEK

MESUT ÖZDEMİR

HAMZA MUTLU

ALİ KETEN

YEDEKLER

CAN EMRE YÜCEL

RIZA ALTINTAŞ

KEREM YILDIRIM

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

MELİH SÜLEYMAN

ERKAN GÜLTEPE

KEREM YILDIRIM

GÖLCÜKSPOR İLK 11’İ

İLYAS TÜRENGÜL

KADİR GEZER

SEDAT CENGİZ

ERDEM KORKMAZ GÜNER

UĞUR ERK

RIDVAN AYKAN

SELİM DEDEKOÇ

ONUR ÖZCAN

ÖMER FARUK CANBİRDİ

UĞUR UĞUR

İSMAİL YÜKSEK

YEDEKLER

MUSTAFA ARSLAN

FURKAN ÖZYAPI

FERHAT ARAS

İBRAHİM DEMİRER

ALİ GÖÇMEN

ÖMER ÇETİNBAŞ

BATUHAN BOYOĞLU