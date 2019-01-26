Kocaelispor’un cefakar taraftar grubu Hodrimeydan, sosyal sorumluluk adı altında yaptığı çalışmalarla takdir görüyor. Yeşil Siyahlılar geçtiğimiz aylarda Yemen’e yardımda bulunmuş ve Müslüman vatandaşlara destek sağlamıştı. Beşir Derneği Kocaeli Temsilciliği, Hodrimeydan’a bu davranışından dolayı teşekkür etti. Dernek Kocaelispor – Gölcükspor maçı öncesinde Hodrimeydan Lideri Enver Güler’e plaket takdim etti.
Bugün 19:05 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 19:07 TSİ
Beşir Derneği’nden Hodrimeydan’a plaket
Kocaelispor’un cefakar taraftar grubu Hodrimeydan, sosyal sorumluluk adı altında yaptığı çalışmalarla takdir görüyor.
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Bugün 19:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz