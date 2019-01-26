Beşir Derneği’nden Hodrimeydan’a plaket

Kocaelispor’un cefakar taraftar grubu Hodrimeydan, sosyal sorumluluk adı altında yaptığı çalışmalarla takdir görüyor. Yeşil Siyahlılar geçtiğimiz aylarda Yemen’e yardımda bulunmuş ve Müslüman vatandaşlara destek sağlamıştı. Beşir Derneği Kocaeli Temsilciliği, Hodrimeydan’a bu davranışından dolayı teşekkür etti. Dernek Kocaelispor – Gölcükspor maçı öncesinde Hodrimeydan Lideri Enver Güler’e plaket takdim etti.