2 karaborsacı enselendi!

Kocaelispor – Gölcükspor maçında son derece üzücü bir olay yaşandı. Statta bekleyen fırsatçı karaborsacılar yerde buldukları maç biletlerini alıp karaborsadan satarken yakalandılar. Maksimum Özel Güvenlik Personelinin sıkı takibi sonrası bir süre kovalanan ve yakalanan 2 karaborsacı polise teslim edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz