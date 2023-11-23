SEDAŞ Bolu ve Düzce’de yoğun kar yağışı ile mücadele etti

20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu aşkın müşteriye enerji dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), yoğun kar ve fırtına hava koşullarına rağmen kesintisiz enerji sağlayabilmek adına büyük gayretle çalışıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan hava muhalefeti nedeni ile teyakkuza geçen SEDAŞ ekipleri, hasar gören enerji nakil hatlarının yenilenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kesintisiz enerji mottosuyla yürütülen faaliyetlerde her zaman beklenmedik gelişmelere karşı hazırlıklı olan SEDAŞ, Bolu’da ormanlık alandan geçen orta gerilim (OG) enerji nakil hatlarını yol kenarına alarak Merkez Kızılağıl mevkiinde 28 adet direk, Mengen İlçesi, Köprübaşı mevkiinde 40 adet direk tesis edilmesini sağladı. Bolu Küçükkuz-Köprüce bölgesinde ise hasar gören direklerin değişimi yapıldı. Düzce bölgesinde hasar gören şebekenin bakım onarım faaliyetlerini de hızla sürdüren SEDAŞ ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen gece gündüz demeden çalışmalarını yürütüyor.

Enerji arzının kesintisiz sağlanması için özveri ile çalışıldığını aktaran SEDAŞ yöneticileri, “Ekiplerimiz yoğun kar ve fırtına ile mücadele ederek oluşan hasarları hızla gideriyor. Şebekede bakım onarım ve yenileme çalışmalarımızın yanı sıra ormanlık alandan geçen hasar görmüş hatları iptal ederek yeni direkler tesis edilmesini sağlıyoruz” şeklinde konuştular.