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Dün 21:08 TSİ- Siyaset G: Dün 21:18 TSİ

Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti!

CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in Adalet Köprüsü’nün dibinde bulunan Kocaeli Barosu’na ait binaya sabaha karşı astığı afiş AKP’nin itirazı üzerine indirileceği öğrenildi.

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CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in Adalet Köprüsü’nün dibinde bulunan Kocaeli Barosu’na ait binaya sabaha karşı astığı afiş AKP’nin itirazı üzerine indirileceği öğrenildi.

SEÇİM YASAKLARINA TAKILDI

Fatma Kaplan Hürriyet’in elini çabuk tutarak kiraladığı ve yıldırım hızıyla hazırlattığı seçim afişi AK Parti’nin itirazı üzerine seçim yasaklarına takıldı. Prestijli dev duvarı seçim gününe kadar kiralayan Fatma Kaplan Hürriyet’in afişinin üstü 1 Mart’a kadar branda ile kapatılacak. Seçim yasağının bittiği 1 Mart günü branda indirilecek ve Hürriyet’in afişi yeniden aynı yerinde kalacak. Selin BECER

Dün 21:08 TSİ - Siyaset

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