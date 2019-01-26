Körfez ilçesinde geniş bir kesim tarafından tanınan ilçenin eski esnaflarından, eski Bizim Körfez Matbaanın sahibi Kenan Yılmaz vefat etti. Merhumun cenazesi 27 Ocak Pazar günü öğlen namazına müteakip Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camii'nden kaldırılarak toprağa verilecektir. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.