Körfez ilçesinde geniş bir kesim tarafından tanınan ilçenin eski esnaflarından, eski Bizim Körfez Matbaanın sahibi Kenan Yılmaz vefat etti. Merhumun cenazesi 27 Ocak Pazar günü öğlen namazına müteakip Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camii'nden kaldırılarak toprağa verilecektir. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Körfez'de Kenan Yılmaz vefat etti
Körfez ilçesinde geniş bir kesim tarafından tanınan ilçenin eski esnaflarından Kenan Yılmaz vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz