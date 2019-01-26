Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü idaresinde bulunan çeşitli mahallelerde 20.01.2019 günü ile 23.01.2019 tarihleri arasında toplam 7 ayrı TIR'dan 14 akünün gece muayyen saatlerde çalınması olayları ile ilgili Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Farklı noktalardan alınan güvenlik kamaraları incelemesi ve yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarında kullanılan araç tespit edilerek şüpheli F. Y. İzmit bölgesinde, diğer şüpheli Ö. K. ise Kartepe Acısu Mahallesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgularında suçlarını itiraf ederek, çaldıkları aküleri Köseköy Sanayi Sitesinde bir hurdacıya sattıklarını söyledikleri öğrenildi. Hırsızlık mallarının satıldığı hurdacıda yapılan aramada çalıntı aküler ele geçirilerek sahiplerine teslim edilirken hurdacı A.K. isimli şahsa hırsızlık malı satın almaktan işlem yapıldı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Nuri AKÇAHARMAN