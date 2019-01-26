Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü idaresinde bulunan çeşitli mahallelerde 20.01.2019 günü ile 23.01.2019 tarihleri arasında toplam 7 ayrı TIR'dan 14 akünün gece muayyen saatlerde çalınması olayları ile ilgili Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Farklı noktalardan alınan güvenlik kamaraları incelemesi ve yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarında kullanılan araç tespit edilerek şüpheli F. Y. İzmit bölgesinde, diğer şüpheli Ö. K. ise Kartepe Acısu Mahallesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgularında suçlarını itiraf ederek, çaldıkları aküleri Köseköy Sanayi Sitesinde bir hurdacıya sattıklarını söyledikleri öğrenildi. Hırsızlık mallarının satıldığı hurdacıda yapılan aramada çalıntı aküler ele geçirilerek sahiplerine teslim edilirken hurdacı A.K. isimli şahsa hırsızlık malı satın almaktan işlem yapıldı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 21:31 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 21:34 TSİ
7 TIR soyan hırsızlar yakayı ele verdi!
Kartepe ilçesinde park halinde bulunan 7 ayrı TIR'dan 14 adet akü çalarak hurdacıya sattığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 21:31 TSİ - Asayiş
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz