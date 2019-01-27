Hürriyet'in afişinin yerine bakın ne yazdılar!

CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet D-100 karayolu ile eski Gölcük yolunun kesişme noktası olan, Perşembe Pazarı alanına, Kocaeli Adliyesi’ne ve Dolphin Alışveriş Merkezi’ne cephesi bulunan binanın dış cephesini kiralamış ve devasa pankartını astırmıştı. Fatma Kaplan Hürriyet’in fotoğrafının ve seçim sloganlarının yer aldığı pankarta, AKP itiraz etmişti. İzmit Kaymakamlığı tarafından İzmit Belediyesine konuyla ilgili bir yazı gönderilmiş, Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi, Kocaeli Plaza adresinde bulunan duvar giydirmesinin seçim takvimine aykırılığı sebebiyle kaldırılması istenmişti.

1 MART'TA BRANDA KALKACAK

Afişin önüne branda çekileceği bildirilmişti. Ancak gece saatlerinde afiş, belediye ekiplerince indirilmeye kalkıldı. Bunu duyan Hürriyet, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve partililer hemen afişin olduğu alana gitti. Bugün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Fatma Kaplan Hürriyet, CHP ve İYİ Partili yöneticiler ile partililer dev afişin üzerini branda ile kapattı. Brandanın üzerinde “Bu alan Fatma Kaplan Hürriyet tarafından Mart’ın Sonuna kadar kiralanmıştır” ifadesi yer aldı. Fatma Kaplan Hürriyet ismi ve Martın Sonu ifadesi kırmızı renkle yazıldı. Seçim yasağının sona erdiği 1 Mart günü branda kalkacak, afiş, yeniden dev alanı kaplayacak.

GECE OPERASYONU

Hürriyet, sosyal medya hesabından branda önünde çekilmiş fotoğrafları paylaşarak üzerine bir not düştü. Afişi gece operasyona çıkar misali indirmeye kalktıklarını belirterek “Duyar duymaz fedakar arkadaşlarımızla birlikte hemen alana koştuk, afişimize sahip çıktık” dedi.

Hürriyet’in paylaşımı şu şekilde:

“#MartınSonuBahar diyerek çıktığımız yolda şimdiye kadar hep sevgi, saygı, hoşgörü ülküsüyle hareket ettik. Sevgimizden korktukları bir gece, operasyona çıkar misali afişimizi indirmeye kalktılar. Duyar duymaz fedakar arkadaşlarımızla birlikte hemen alana koştuk, afişimize sahip çıktık, indirtmedik. Bu kent sahipsiz değil, ne kimsenin hakkını ne de kendi hakkımızı asla yedirmeyeceğiz! Biz buradayız. #GülümseİzmitHürriyetGeliyor”