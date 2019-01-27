Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:54 TSİ- Siyaset G: Bugün 12:03 TSİ

Hürriyet'in afişinin yerine bakın ne yazdılar!

CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in D-100 Karayolu ile eski Gölcük yolunun kesişme noktasındaki dev binaya astığı afiş, gece belediye ekiplerince indirilmek istendi. Fatma Kaplan Hürriyet, İlçe Başkanı Hakan Çakar ve partililer afişin indirilmesine izin vermeyerek üzerini branda ile kapattı. Brandanın üzerinde “Bu alan Fatma Kaplan Hürriyet tarafından Mart’ın Sonuna kadar kiralanmıştır” ifadesi yer aldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet D-100 karayolu ile eski Gölcük yolunun kesişme noktası olan, Perşembe Pazarı alanına, Kocaeli Adliyesi’ne ve Dolphin Alışveriş Merkezi’ne cephesi bulunan binanın dış cephesini kiralamış ve devasa pankartını astırmıştı. Fatma Kaplan Hürriyet’in fotoğrafının ve seçim sloganlarının yer aldığı pankarta, AKP itiraz etmişti. İzmit Kaymakamlığı tarafından İzmit Belediyesine konuyla ilgili bir yazı gönderilmiş, Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi, Kocaeli Plaza adresinde bulunan duvar giydirmesinin seçim takvimine aykırılığı sebebiyle kaldırılması istenmişti.

1 MART'TA BRANDA KALKACAK

Afişin önüne branda çekileceği bildirilmişti. Ancak gece saatlerinde afiş, belediye ekiplerince indirilmeye kalkıldı. Bunu duyan Hürriyet, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve partililer hemen afişin olduğu alana gitti. Bugün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Fatma Kaplan Hürriyet, CHP ve İYİ Partili yöneticiler ile partililer dev afişin üzerini branda ile kapattı. Brandanın üzerinde “Bu alan Fatma Kaplan Hürriyet tarafından Mart’ın Sonuna kadar kiralanmıştır” ifadesi yer aldı. Fatma Kaplan Hürriyet ismi ve Martın Sonu ifadesi kırmızı renkle yazıldı. Seçim yasağının sona erdiği 1 Mart günü branda kalkacak, afiş, yeniden dev alanı kaplayacak.

GECE OPERASYONU

Hürriyet, sosyal medya hesabından branda önünde çekilmiş fotoğrafları paylaşarak üzerine bir not düştü. Afişi gece operasyona çıkar misali indirmeye kalktıklarını belirterek “Duyar duymaz fedakar arkadaşlarımızla birlikte hemen alana koştuk, afişimize sahip çıktık” dedi.

Hürriyet’in paylaşımı şu şekilde:

“#MartınSonuBahar diyerek çıktığımız yolda şimdiye kadar hep sevgi, saygı, hoşgörü ülküsüyle hareket ettik. Sevgimizden korktukları bir gece, operasyona çıkar misali afişimizi indirmeye kalktılar. Duyar duymaz fedakar arkadaşlarımızla birlikte hemen alana koştuk, afişimize sahip çıktık, indirtmedik. Bu kent sahipsiz değil, ne kimsenin hakkını ne de kendi hakkımızı asla yedirmeyeceğiz! Biz buradayız. #GülümseİzmitHürriyetGeliyor”

whatsapp-image-2019-01-27-at-084339.jpeg?

Bugün 09:54 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Erdoğan, "Sende niye bıyık yok demişti", işte son hali... mask
Erdoğan, "Sende niye bıyık yok demişti", işte son hali...
Geri çekilen İYİ Partili adaydan örnek davranış mask
Geri çekilen İYİ Partili adaydan örnek davranış
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Muhtar adayları' uyarısı mask
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Muhtar adayları' uyarısı
AKP’nin kullandığı duvarı bu kez Hürriyet kullanacak mask
AKP’nin kullandığı duvarı bu kez Hürriyet kullanacak
Tarhan: 2019'da 16 bin 200 şirket kapanacak mask
Tarhan: 2019'da 16 bin 200 şirket kapanacak
Hürriyet'in "Geçmiş olsun" paylaşımına Gönül ne dedi? mask
Hürriyet'in "Geçmiş olsun" paylaşımına Gönül ne dedi?
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti mask
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti
OTODEM Otomotiv iflas etti! mask
OTODEM Otomotiv iflas etti!
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ! mask
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ!
Sirmen ailesinin acı günü! mask
Sirmen ailesinin acı günü!
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü mask
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü
Körfez'de 2 şok iddia! mask
Körfez'de 2 şok iddia!

GALERİ

Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi mask
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor mask
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor
Türkiye'yi karış karış geziyor mask
Türkiye'yi karış karış geziyor
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi mask
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi mask
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada mask
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL