Tetik ailesinin acı günü

4 çocuk annesi Mübeccel Hanım’ın cenazesi bugün Tavşancıl Merkez Cami’nde öğle namazına müteakip Tavşancıl Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Mübeccel Hanım aynı zamanda AKP eski İzmit İl yöneticisi Ceyhun Yalçın’ın da kayınvalidesi. Kocaeli Gazetesi olarak Tetik ailesine başsağlığı diliyoruz.
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Yorumlar
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Nevzat - Merhuma Allah tan rahmet diliyorum başınız sağ olsun
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