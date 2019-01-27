“Bankalar telefon taciziyle vatandaşı intihara sürüklüyor”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bankalar ve varlık şirketlerinin vatandaşı borçlarından dolayı huzuru bozacak seviyede aramasının önüne geçilmesi için yasa teklifi hazırladı.
Teklifin gerekçesinde, “Banka, varlık şirketleri ve özel hukuk büroları, borçlu vatandaşları makul seviyenin üzerinde arayıp huzurlarını kaçırarak, psikolojilerini olumsuz yönde etkilemekte, borçlulara ulaşamadıklarında da yakınlarını arayarak borçluyu deşifre etmektedir. İnsanların borç nedeniyle canlarına kastetmelerinde banka ve diğer alacaklı kuruluşlarının hiçbir katkısı yoktur demek, yanlış olur” denildi.
Vatandaşın bankalara 516.1 milyar, finansman şirketlerine 17.3 milyar, TOKİ'ye ise 20.4 milyar lira borcu olduğu, varlık yönetim şirketlerine satılan borç toplamının 20.8 milyar liraya ulaştığı vurgulandı. Kaynak: Sözcü
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Yorumlar
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Korkmaz - Banka hesaplarımla i,lgili bir sorun vardı ve ben 444 lu numarayı aradığımda bir türlü karsımda konu ile ılgılı canlı muhatap bulamadım. deflarca hatta gunlerce aradığım halde sistem müşteri temsilcisi ile beni görüştürmedi bankaya gittiğimde konuyu 444 den çözeceksıniz denildi peki dedim ilk iş bankadaki hesaplarımı çektim sadece 1 tl bakiye bıraktım dolar euro hesaplarımı tamamen kapattım o banka ile çalışan arkadaşlarımda hesaplarını kapttı kredi kart borcumu hep son gün saat 23:50 yatırdım banka beni çeşitli sebeplerden dolayı arıyor hem tanımım amaçlı hem karlarla ilgili bende acmıyorum günde belki 10 kere aradıkları oluyor hiç tınlamıyorum sizmisiniz beni çıldırtan şimdi siz kudurun
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