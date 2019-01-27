“Bankalar telefon taciziyle vatandaşı intihara sürüklüyor”

Korkmaz - Banka hesaplarımla i,lgili bir sorun vardı ve ben 444 lu numarayı aradığımda bir türlü karsımda konu ile ılgılı canlı muhatap bulamadım. deflarca hatta gunlerce aradığım halde sistem müşteri temsilcisi ile beni görüştürmedi bankaya gittiğimde konuyu 444 den çözeceksıniz denildi peki dedim ilk iş bankadaki hesaplarımı çektim sadece 1 tl bakiye bıraktım dolar euro hesaplarımı tamamen kapattım o banka ile çalışan arkadaşlarımda hesaplarını kapttı kredi kart borcumu hep son gün saat 23:50 yatırdım banka beni çeşitli sebeplerden dolayı arıyor hem tanımım amaçlı hem karlarla ilgili bende acmıyorum günde belki 10 kere aradıkları oluyor hiç tınlamıyorum sizmisiniz beni çıldırtan şimdi siz kudurun