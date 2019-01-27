Genel Sağlık Sigortası'nda son ödeme 28 Şubat!

Genel Sağlık Sigortası (GSS) yapılandırması bozulanlar ve mevcut borçlular hakkında açıklamalarda bulunmak üzere Maide Restoran’da gerçekleştirilen toplantıda Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurettin Acar, borçların 28 Şubat'a kadar ödenmesi gerektiğini belirterek, "Genel Sağlık Sigortası, geliri düşük olan vatandaşlarımıza yeşil kart gibi karşılıksız olarak sağlık güvencesinden faydalanma imkânı getirirken, geliri belirli bir seviyenin üzerinde olan vatandaşlarımızın ise sigorta dışında kalmamalarını sağlamıştır" dedi.

BORÇ YAPILANDIRMASI MÜMKÜN

Borçlarını yapılandıran, peşin ödeme yolunu seçip ödemeyi zamanında yapamayan veya birinci ve ikinci taksiti ödemediği için yapılandırması bozulanlardan, yapılandırmanın bozulmasına neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla yapılandırma hakları devam edecektir.

SON ÖDEME 28 ŞUBAT

Herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşlar hakkında uygulanan Genel Sağlık Sigortası'nın (GSS), prim borcu bulunan milyonlarca kişiye GSS borçlarından kurtulmaları için tanınan süre 31 Aralık'ta dolmuştu. 28 Aralık'ta yayımlanan Resmi Gazete’de GSS prim borçlarının son ödeme tarihinin 28 Şubat olarak yeniden belirlendiğini ifade eden Nacar, "30 Nisan 2018 tarihinden önceki GSS prim borçlarını 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödeyenler, gecikme zammı ve cezası ödemeden borçlarından kurtulacak. 1 Ocak 2012 tarihinde zorunlu hale getirilen GSS, prim borçlarının 28 Şubat'a kadar ödenmesi halinde faiz ödemeden ana parayı vererek borçlarından kurtulacaklardır" dedi

GSS BORÇLARI NASIL ÖDENECEK?

GSS prim borçları olan vatandaşlar E-Devlet üzerinden veya SGK'ya başvurarak borçlarını öğrenebilir, 28.02.2019 tarihine kadar başvuru şartı aranmaksızın SGK ile anlaşmalı bankalardan "GSS 7143 Yapılandırma Prim Tahsilatı" üzerinden peşin veya taksitler halinde ödeyebilir. 28 Şubat'a kadar yatırılan borçlar faizsiz, ana para olarak yatırılacak.

GSS borçlularını şehrimizdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına davet eden Nacar, "Sosyal Güvenlik Kurumu olarak sistemimizin en önemli parçası ve paydaşı değerli sigortalılanmızın ve işverenlerimizin mağduriyet yaşamaması ve teşvik gibi birçok avantajdan istifade edebilmeleri için en yakın Sosyal Güvenlik Merkezimize davet ediyor, saygı muhabbet ve sağlıklı günler temenni ediyorum" dedi. Ekin EKEN