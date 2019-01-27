Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:58 TSİ- Sağlık G: Bugün 12:01 TSİ

Genel Sağlık Sigortası'nda son ödeme 28 Şubat!

Genel Sağlık Sigortası (GSS) yapılandırması bozulanlar ve mevcut borçlular hakkında açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurettin Acar, borçların 28 Şubat'a kadar ödenmesi gerektiğini belirtti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Genel Sağlık Sigortası (GSS) yapılandırması bozulanlar ve mevcut borçlular hakkında açıklamalarda bulunmak üzere Maide Restoran’da gerçekleştirilen toplantıda Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurettin Acar, borçların 28 Şubat'a kadar ödenmesi gerektiğini belirterek, "Genel Sağlık Sigortası, geliri düşük olan vatandaşlarımıza yeşil kart gibi karşılıksız olarak sağlık güvencesinden faydalanma imkânı getirirken, geliri belirli bir seviyenin üzerinde olan vatandaşlarımızın ise sigorta dışında kalmamalarını sağlamıştır" dedi.

BORÇ YAPILANDIRMASI MÜMKÜN

Borçlarını yapılandıran, peşin ödeme yolunu seçip ödemeyi zamanında yapamayan veya birinci ve ikinci taksiti ödemediği için yapılandırması bozulanlardan, yapılandırmanın bozulmasına neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla yapılandırma hakları devam edecektir.

SON ÖDEME 28 ŞUBAT

toplanti-1.jpg?

Herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşlar hakkında uygulanan Genel Sağlık Sigortası'nın (GSS), prim borcu bulunan milyonlarca kişiye GSS borçlarından kurtulmaları için tanınan süre 31 Aralık'ta dolmuştu. 28 Aralık'ta yayımlanan Resmi Gazete’de GSS prim borçlarının son ödeme tarihinin 28 Şubat olarak yeniden belirlendiğini ifade eden Nacar, "30 Nisan 2018 tarihinden önceki GSS prim borçlarını 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödeyenler, gecikme zammı ve cezası ödemeden borçlarından kurtulacak. 1 Ocak 2012 tarihinde zorunlu hale getirilen GSS, prim borçlarının 28 Şubat'a kadar ödenmesi halinde faiz ödemeden ana parayı vererek borçlarından kurtulacaklardır" dedi

GSS BORÇLARI NASIL ÖDENECEK?

GSS prim borçları olan vatandaşlar E-Devlet üzerinden veya SGK'ya başvurarak borçlarını öğrenebilir, 28.02.2019 tarihine kadar başvuru şartı aranmaksızın SGK ile anlaşmalı bankalardan "GSS 7143 Yapılandırma Prim Tahsilatı" üzerinden peşin veya taksitler halinde ödeyebilir.  28 Şubat'a kadar yatırılan borçlar faizsiz, ana para olarak yatırılacak.

GSS borçlularını şehrimizdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına davet eden Nacar, "Sosyal Güvenlik Kurumu olarak sistemimizin en önemli parçası ve paydaşı değerli sigortalılanmızın ve işverenlerimizin mağduriyet yaşamaması ve teşvik gibi birçok avantajdan istifade edebilmeleri için en yakın Sosyal Güvenlik Merkezimize davet ediyor, saygı muhabbet ve sağlıklı günler temenni ediyorum" dedi. Ekin EKEN

Bugün 11:58 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
VM Medıcal Park Kocaeli Hastanesi’ne yeni kardiyoloji profesörü mask
VM Medıcal Park Kocaeli Hastanesi’ne yeni kardiyoloji profesörü
İzmit Özel Konak Hastanesi’nin uluslararası "TÜSKA-SAS AKREDİTASYON" başarısı mask
İzmit Özel Konak Hastanesi’nin uluslararası "TÜSKA-SAS AKREDİTASYON" başarısı
Sigarayı bıraktıracak bir karar alındı! mask
Sigarayı bıraktıracak bir karar alındı!
Cihan Hastanesi'nde çocuklara gece muayenesi başlıyor mask
Cihan Hastanesi'nde çocuklara gece muayenesi başlıyor
Op. Dr. Levent Demirci yeni kliniğinde mask
Op. Dr. Levent Demirci yeni kliniğinde
Guatr Ameliyatlarında ses kısıklığan son! mask
Guatr Ameliyatlarında ses kısıklığan son!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti mask
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti
OTODEM Otomotiv iflas etti! mask
OTODEM Otomotiv iflas etti!
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ! mask
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ!
Sirmen ailesinin acı günü! mask
Sirmen ailesinin acı günü!
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü mask
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü
Körfez'de 2 şok iddia! mask
Körfez'de 2 şok iddia!

GALERİ

Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi mask
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor mask
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor
Türkiye'yi karış karış geziyor mask
Türkiye'yi karış karış geziyor
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi mask
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi mask
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada mask
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL