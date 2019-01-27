Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ile ittifak sürecinin tamamlanmasının ardından İYİ Parti 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için çalışmalar başladı. Çalışmalar kapsamında İYİ Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlığına İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Kaan Dilmen getirildi. Dilmen’in başkanlığındaki SKM, birçok noktada CHP ile birlikte hareket edecek. Ekin EKEN
Bugün 12:03 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 12:17 TSİ
İYİ Parti'de SKM başkanı belli oldu
İYİ Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM), başkanlığına İl Başkan Yardımcısı Kaan Dilmen getirildi.
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Bugün 12:03 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz