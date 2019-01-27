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İYİ Parti'de SKM başkanı belli oldu

İYİ Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM), başkanlığına İl Başkan Yardımcısı Kaan Dilmen getirildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ile ittifak sürecinin tamamlanmasının ardından İYİ Parti 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için çalışmalar başladı. Çalışmalar kapsamında İYİ Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlığına İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Kaan Dilmen getirildi. Dilmen’in başkanlığındaki SKM, birçok noktada CHP ile birlikte hareket edecek. Ekin EKEN

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