Flormar işçileri kök hücre bağışladı

Flormar işçileri, işten atıldıkları için 257 gündür nöbet tutan işçiler anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gebze Kızılay Kan Bağış Merkezi’ne giden işçiler, 3,5 yaşında olan ve lösemi tedavisi gören Öykü Arin ve diğer hastalar için kök hücre bağışladı. İşçiler kendi mücadelelerinin yanı sıra yaptıklarını bu örnek davranışla, herkesi duyarlı olmaya çağırdı. Ekin EKEN
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz