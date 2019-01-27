Flormar işçileri kök hücre bağışladı

Flormar işçileri, işten atıldıkları için 257 gündür nöbet tutan işçiler anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gebze Kızılay Kan Bağış Merkezi’ne giden işçiler, 3,5 yaşında olan ve lösemi tedavisi gören Öykü Arin ve diğer hastalar için kök hücre bağışladı. İşçiler kendi mücadelelerinin yanı sıra yaptıklarını bu örnek davranışla, herkesi duyarlı olmaya çağırdı. Ekin EKEN