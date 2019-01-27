Kocaeli Güneşspor'un Başkanı ve Kocaelispor'un eski Kulüp Başkanı Nebil Uzun'un annesi Gülizar Uzun (79) hayatını kaybetti. Akciğer yetmezli nedeniyle vefat eden merhume Gülizar Uzun'un cenazesi yarın (Pazartesi) Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Kestanepınar köyünden öğle namazına müteakip kaldırılacaktır. Erdem ÖVÜÇ
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Nebil Uzun'un acı günü
Kocaeli Güneşspor'un Başkanı ve Kocaelispor'un eski Kulüp Başkanı Nebil Uzun'un annesi Gülizar Uzun (79) vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz