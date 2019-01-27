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Batı Trakya Türkleri direniş gününü unutmadı

BatıTrakya Türkleri, 29 Ocak Milli Kimlik Direniş Günü nedeniyle Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

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Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türklerinin azınlık olmadıklarını hatırlatmak amacıyla kutladıkları günün 31. Yıldönümü nedeniyle Batı Trakya Türkleri tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Çelenk sunumuna Batı Trakya Türkleri Derneği İzmit Şube Başkanı Lütfi Bodur, Batı Trakya Türkleri Derneği İzmit Şubesi eski Başkanı ve DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve dernek üyeleri katıldı. Çelenk sunumunun ardından konuşan Batı Trakya Türkleri Derneği İzmit Şube Başkanı Lütfi Bodur, “1 yıl önce Yunanistan Batı Trakya’da Türk Yönetmenler Birliği, Türk İskeçe Birliği ve Türk Gümülcine Birliği’nin isimlerinde Türk kelimesi olduğu için Yunanistan Yargıtay’ı karar alıp tabelalarımızı indiriyor. Daha sonra Batı Trakya azınlık kurumları 1988’de bir yürüyüş ve protesto yapmak istiyor. Bütün Yunan mandalığı ortaya çıkıyor” dedi.

Lozan’da imzalanan haklarımızı istiyoruz

Bodur, “2 yıl sonra bir kutlama yapmak istiyorlar. Ancak Yunanlılar provoke ederek izin vermiyor. Gümülcine’de yatan bir hasta sözde bir Yunanlıyı öldürmüş diye provoke ediliyor ve olaylar başlıyor. Gümülcine’deki Türklere ait dükkanlar yağma ve talan ediliyor. 31 yıldır bu kutlama ve anmaları yapıyoruz. Bizler de Batı Trakya ve Yunanistan’da Türk olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız. Türk olmak suç mudur diye haykırıyoruz. Sadece Lozan’da imzalanan haklarımızı istiyoruz. Müftülüklerde sorunlarımız hala devam ediyor. Şimdide ekonomik olarak bizi yıldırmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu. Çelenk sunumu ve konuşmaların ardından katılımcılar Şelale Kafe’de kahvaltı yaptı. Nuri AKÇAHARMAN

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