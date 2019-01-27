Çakar, sokaklardan ayrılmıyor

31 Mart yerel seçim çalışmaları için partilerin belediye başkan adayları sahaya indi. Adaylar hız kesmeden yağmur, çamur demeden gece gündüz sokak çalışmaları yapıyor. İzmit’in altına üstüne getiren isimlerden biri de CHP’nin belediye başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet. Ama bir isim var ki en az Hürriyet kadar koşturuyor. Partinin gizli kahramanı İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, sokaklardan hiç ayrılmıyor. Çakar, vatandaş ile tokalaşıp derdini dinliyor, seçim için oy topluyor. Çakar, çalışma temposunu arttırarak İzmit'i kazanan ilçe başkanı olmak için uğraşıyor.