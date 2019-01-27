31 Mart yerel seçim çalışmaları için partilerin belediye başkan adayları sahaya indi. Adaylar hız kesmeden yağmur, çamur demeden gece gündüz sokak çalışmaları yapıyor. İzmit’in altına üstüne getiren isimlerden biri de CHP’nin belediye başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet. Ama bir isim var ki en az Hürriyet kadar koşturuyor. Partinin gizli kahramanı İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, sokaklardan hiç ayrılmıyor. Çakar, vatandaş ile tokalaşıp derdini dinliyor, seçim için oy topluyor. Çakar, çalışma temposunu arttırarak İzmit'i kazanan ilçe başkanı olmak için uğraşıyor.
Bugün 12:55 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 13:05 TSİ
Çakar, sokaklardan ayrılmıyor
CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte İzmit'in altını üstüne getiriyor.
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Bugün 12:55 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz