Kuruçeşme, Yeni Mahalle Lozan Caddesi No 19 F Seymen Blokları, altı merkez durağı arkasında açılan işletmenin açılış törenine katılım yüksek oldu. Seçim döneminde saha çalışmalarına devam eden siyasi partilerin temsilcileri de açılıştı hazır bulundu. Açılışa, Ak Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz başta olmak üzere, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, CHP İl Başkan Yardımcısı Berna Çetin, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, Ak Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, MHP Disiplin Kurulu Başkanı Selim Çakır, Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Melikşah Taşkın, Kuruçeşmeliler Derneği Başkanı Ramazan Gür, eski ilçe Ocak Başkanı Kemal Okur, çok sayıda esnaf ve vatandaşlar katıldı. Açılışta kurdeleyi kesen Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, işletmenin vatandaşlara hayır ve kolaylık getirmesini ederek kurdeleyi kesti .Yeni açılan işletme konumu bakımından Kuruçeşme ve bölgedeki vatandaşların bilet ve ulaşım ihtiyaçlarını kolaylaştıracak.
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Siyasileri buluşturan açılış
Kentimizin tanınan simalarından olan ve Kuruçeşme semtinde ikamet eden Orhan Dursun yeni işletmesini hizmete açtı. Ulaşım sektörünün bir numaralı firmalarından biri olan Metro’nun şubesini Kuruçeşme’ye kazandıran Dursun’ un açılışında kentin tüm siyasi renkleri bir araya geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz