Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:32 TSİ- Siyaset G: Bugün 13:33 TSİ

Gönül'den çok özel ziyaret

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül Down Cafede özel çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül Belsa Plazada bulunan Down Cafede çalışan özel çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Başkan Adayı Sibel Gönülün down sendromlu çocuklarla buluştuğu programa AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan da katıldı. Çocuklarla yakından ilgilenen ve sohbet eden Gönül Sizler bizim gözbebeğimizsiniz dedi.

HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIZ

Down Cafede istihdam edilen çocuklar ve aileleri ile buluşan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül Bu çocuklar bizlerin gözbebeğidir. Burada istihdam edilmeleri çocuklarımız açısından olumlu sonuçlar doğururken bizlerin de gönlünü rahatlatmaktadır. Daha öncesinde de olduğu gibi her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Destek olunduğunda gerek spor gerek sanat gibi toplumun çeşitli alanlarında çok faydalı işler ortaya çıkardıklarını hep birlikte görüyoruz ifadelerini kullandı.

attachment-295075-2-5242c35ae28c8b5479b190fa89d547b4-1548583219.jpg?

attachment-295075-1-5242c35ae28c8b5479b190fa89d547b4-1548583219.jpg?

Bugün 13:32 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Hürriyet'in afişinin yerine bakın ne yazdılar! mask
Hürriyet'in afişinin yerine bakın ne yazdılar!
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti! mask
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti!
Erdoğan, "Sende niye bıyık yok demişti", işte son hali... mask
Erdoğan, "Sende niye bıyık yok demişti", işte son hali...
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Muhtar adayları' uyarısı mask
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Muhtar adayları' uyarısı
AKP’nin kullandığı duvarı bu kez Hürriyet kullanacak mask
AKP’nin kullandığı duvarı bu kez Hürriyet kullanacak
Hürriyet'in "Geçmiş olsun" paylaşımına Gönül ne dedi? mask
Hürriyet'in "Geçmiş olsun" paylaşımına Gönül ne dedi?
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti mask
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti
OTODEM Otomotiv iflas etti! mask
OTODEM Otomotiv iflas etti!
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ! mask
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ!
Sirmen ailesinin acı günü! mask
Sirmen ailesinin acı günü!
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü mask
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü
Körfez'de 2 şok iddia! mask
Körfez'de 2 şok iddia!

GALERİ

Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi mask
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor mask
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor
Türkiye'yi karış karış geziyor mask
Türkiye'yi karış karış geziyor
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi mask
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi mask
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada mask
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL