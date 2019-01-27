Gönül'den çok özel ziyaret

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül Belsa Plazada bulunan Down Cafede çalışan özel çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Başkan Adayı Sibel Gönülün down sendromlu çocuklarla buluştuğu programa AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan da katıldı. Çocuklarla yakından ilgilenen ve sohbet eden Gönül Sizler bizim gözbebeğimizsiniz dedi.

HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIZ

Down Cafede istihdam edilen çocuklar ve aileleri ile buluşan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül Bu çocuklar bizlerin gözbebeğidir. Burada istihdam edilmeleri çocuklarımız açısından olumlu sonuçlar doğururken bizlerin de gönlünü rahatlatmaktadır. Daha öncesinde de olduğu gibi her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Destek olunduğunda gerek spor gerek sanat gibi toplumun çeşitli alanlarında çok faydalı işler ortaya çıkardıklarını hep birlikte görüyoruz ifadelerini kullandı.