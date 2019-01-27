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Yılmaz, "Seçimden zaferle ayrılacağız"

Kandıra'da belediye başkan adayı Adnan Turan ile esnaf ziyareti gerçekleştiren Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz 31 Mart seçimlerinde zaferle ayrılacağız. Kandırada ki ilgi bunun en somut örneği dedi

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SKM programları kapsamında Kandırada adım atmadık cadde ve sokak bırakmayan AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan esnaf ziyaretlerine özel önem veriyor. Başkan Adayı Turan bu kez AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile birlikte ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu. AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve ilçe yöneticilerinin de katıldığı programlarda Yılmaz ve Turan cumartesi pazarı ve esnafları ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Ziyaretlerde esnaflar ile sohbet eden Milletvekili Yılmaz Cumhur İttifakı olarak seçimlerden zaferle ayrılacağımıza inanıyorum. Kandıradaki vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi bunun en somut örneği dedi.

31 MART SEÇİMLERİNE HAZIRIZ

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Esnafları ziyaret ederek hal hatır soran AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz konuşmasında yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak Ülkemizi 2023 vizyonu ve sonrasına taşıyacak olan kadrolarımızla 31 Mart seçimlerine hazırız. Cumhur İttifakı olarak seçimlerden zaferle ayrılacağımıza inanıyorum. Kandıradaki vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi bunun en somut örneği dedi.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan da Kocaelideki 13-0lık seçim başarısının tekrarlanacağını belirterek Biz Cumhurbaşkanımıza verdiği kutlu mücadelede destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kocaelimizde yeniden 13-0 yaparak hizmetlerimize devam edeceğiz dedi.

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Bugün 14:05 TSİ - Siyaset

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