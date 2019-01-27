Kartepe'den 'Kocaman' destek

Kartepe Ataevler Kültür Merkezinde yapılan toplantıya AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek İlyas Şeker Radiye Sezer Katırcıoğlu Cemil Yaman Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz MHP Kartepe İlçe Başkanı Murat Kalender il ve ilçe yöneticileri teşkilat üyeleri ve çok sayıda Kartepeli katıldı.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDUK

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez 5 yılda Kartepede örnek projelere imza attıklarını belirterek Yola çıkarken hazırladığımız hizmet kitapçığımızda Kartepeye 41 proje yapmayı taahhüt ettik bunların iki katını yaptık. Bugün verdiği sözü yerine getirmiş olmanın huzuruyla karşınızdayım. Pek çok sosyal belediyecilik uygulamasıyla Türkiyeye örnek olduk ifadelerini kullandı.

MUHALEFETİN İDDİASI YOK

Bugüne kadar az konuştuk çok çalıştık diyen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 31 Marttan sonra Tahir Büyükakın kardeşimiz bu emaneti yüklenecek bu hizmetleri daha güzel hale getirecek. AK Parti karşıtı olan Millet İttifakının daha güzel bir hizmet iddiası yok. Büyükşehir adayları yok daha. Büyükşehir olmadan hangi hizmeti yapacaksın Bir ilçede adayın olsa ne olur. Ama biz işi ciddiye alacağız yaşlımızı gencimizi herkesi sandığa götüreceğiz ifadelerini kullandı.

ERYARSOY'DAN 13-0 VURGUSU

AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy da yaptığı kısa konuşmada 13-0 vurgusu yaparak Mustafa Kocaman kardeşime başarılar diliyorum Hüseyin Başkandan devraldığı görevi daha iyi yerlere getireceğine inanıyorum. Çalışacağız çalışmaya devam edeceğiz 13 belediyenin 13ünde de bayrağımızı tekrar dalgalandıracağız diye konuştu. İl Başkanı Eryarsoyun hemen ardından gençlerin sloganları ve salondakilerin alkışlarıyla kürsüye geldi coşku dolu bir konuşma gerçekleştirdi.

KARTEPE EN GÜZELİNE LAYIK

Kartepe Belediye Başkan Adayı Av. Muhammet Mustafa Kocaman ise Sizden biriyim Kartepeliyim. AK Partiye katıldığım günden beri çok çalıştık çalışmaya da devam edeceğiz. Kartepenin insanı en güzeline layık. En iyisini yapmak zor. Çok büyük projelerimiz var. Bugüne kadar gönül belediyeciliği yaptık. Ama şimdi cumhurbaşkanımızın özel talimatı var. Bir başka şekilde çalışacağız ifadelerini kullandı.

YATIRIMLAR ARTARAK DEVAM EDECEK

Mustafa Kocamanın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın kürsüye geldi. Kartepeye 15 yılda 1 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını ve bu yatırımların artarak devam edeceğini belirten Büyükakın Kocaeli'nin nadide parçası Kartepe turistik açıdan çok büyük bir gelecek vaad ediyor. Turizm master planının yapılmasının ardından turizmin artması için elimizden geleni yapacağız. Kartepe geçmişte zaten çok hizmet almıştı önümüzdeki süreçte Mustafa kardeşimizin de çok güzel projelere imza atacağına inanıyorum dedi.

BU SEÇİM BİR BEKA SEÇİMİDİR

Bu seçimde milletimizin bekası için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli çok önemli bir mutabakata vardı diyerek Cumhur ittifakının önemine vurgu yapan Büyükakın Ülkemiz ve bölgemiz üzerinde oyunlar oynanıyor. Bekliyorlar ki biz rehavete kapılalım bekliyorlar ki bu seçimlerde tembellik edelim. Ama yanılıyorlar. Bizler halkın içinde onların gönüllerinde köprü kurmaya devam edeceğiz dedi.