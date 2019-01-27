Başak: İlk önce Play-Off’u bir garantileyelim…

Öncelikle benim için çok değerli bir camia olan Gölcükspor’a, taraftarına, teknik ekibine ve futbolcularına başarılar dilerim. Gölcük maçları benim için stresli oluyor ama Allah’a şükürler olsun ki takım arkadaşlarım, taraftarımız heyecanımı toparlıyor.

KOLAY BİR SÜREÇ DEĞİL

Kazandığımız için mutluyum. Herkesin emeklerine, ayaklarına sağlık. Öncelikli hedefimiz tabii ki bir an önce Play-Off hattını elimize geçirmek. Sonrasına bakacağız, Bayburt mu X bir takım mı göreceğiz. Bayburt tecrübeli bir takım ve yenilgisiz devam ettikleri için bir hava yakalamış durumdalar. Bizim için kolay bir süreç değil. Ali KÖKSAL