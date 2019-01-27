Kadir Öge: Tek maçların takımıyız

SONRA İLGİLENİRİZ

İkinci yarıda rakibimizin öne çıkacağının farkındaydık. İyi mücadele sonucu kazandık ve bu galibiyet bizim için iyi oldu. Çok şükür gol yemeden de gidiyoruz. Kendi maçımızı kazanalım, rakiplerin ne yaptığı ile sonra ilgileniriz. İlk 3’ün içinde olduğumuz sürece her zaman kafayı zorlarız. Play-Off kalırsak da biz tek maçların takımıyız. Burada çok da zorlanmayacağımızı düşünüyorum.