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Erenler muradına erdi: 3-1

Yeni kurulan v e tarihinde ilk kez resmi liglerde maç oynayan Erenlerspor, ikinci haftada tarihindeki ilk galibiyeti de almış oldu.

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Amatör 2.Küme B Grubu maçında, bu sene liglere katılan ve güçlü kadro oluşturan İzmit Erenlerspor, ikinci hafta maçında ilk galibiyetini M.Ali Kağıtçı’da aldı. 3 puanlı Körfez İçesi Birlikspor’u 3-1 yenen ekip, ilk galibiyetinin sevincini yaşadı. Körfez İlçesi Birlikspor ise ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmaya her iki takım hızlı başladı. Maçın ilk yarısında İzmit Erenlerspor, 20 dakikada Hüseyin’in attığı gol ile ilk yarıyı önde bitirdi. Maçın ikinci yarısında Körfez İlçesi Birlikspor hızlı başladı. 68.dakikada Onur beraberlik golünü attı. İzmit Erenlerspor 75. dakikada Hasan ve 83. dakikada Ahmet’in attığı gollerle maçı 3-1 kazandı. Erenlerspor maç sonrası soyunma odasında galibiyeti teknik heyet ve futbolcular ile birlikte kutladı. Ahmet AKAY

İZMİT ERENLERSPOR: 3-KÖRFEZ İLÇESİ BİRLİKSPOR: 1 

STAT: M.Ali Kağıtçı (2.Küme B)

HAKEMLER: Oğuzhan Arslan ***, Melih Tan ***, Bilal Bahçeci ***

İZMİT ERENLERSPOR: Ertuğrul ***, Edem *** (Hasan Dolmaz **), Erencan ***, Batuhan ***, Hüseyin ***, Ahmet ***, Coşkun ***, Yunus *** (Semih **), Hasan ***, Emre Batuhan *** (Vedat **), B.Mert ***

KÖRFEZ İLÇESİ BİRLİKSPOR: Kuddusi ***, Emirhan **, Arif **, Okan **, Mehmet ** (Ahmet **), Onur ***, Talha **, Ebubekir ** (Aytaç **), Rafet **, Bilal ***, Berk ** (Murat **)

GOLLER: Hüseyin DK.20, Hasan DK.75, Ahmet DK.83 (İzmit Erenlerspor), Onur DK.68 (Körfez İlçesi Birlikspor)

NOT: Mehmet DK.26 Penaltı kaçırdı( Körfez İlçesi Birlikspor)

Bugün 18:20 TSİ - Spor

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