İzmit GB. rahat kazandı: 4-1

İzmit GB, Yusuf’un 11., İsmail Doğan’ın 21. ve 76., Ahmet’in 63. dakikada attığı gollerle maçı farklı kazandı. İzmit ekibi puanını 15’e çıkardı. İzmit GB spor futbolcuları ve teknik heyet maç sonrası soyunma odasında aldıkları galibiyeti birlikte kutladı.Ahmet AKAY
İZMİT GBSPOR: 4-KOCAELİ GENÇSPOR: 1
STAT: M.Ali Kağıtçı (U.16 C)
HAKEMLER: Samet Malkoçoğlu ***, Atilla Topal ***, Uğur Avcı ***
İZMİT GBSPOR: Yiğit ***, Eren ***, İsmail Doğan ***, Metehan ***, Kadir ***, Ahmet ***, Yusuf ***s (Akın **), Berkant *** (Fatih Mert **), Kaancan *** (Kerem **), İsmail *** (Ahmet **), Turaç *** (Kadircan **)
KOCAELİ GENÇSPOR: Kubilay **, Mertcan **, Enes **, Metehan **, Ömer **, Can ** (Efe **), Ali ***, Emir *** (Tolga **), Ufuk ** (Efekan ** (Berkan *), Ahmet **, Yusuf **
GOLLER: Yusuf DK.11, İsmail Doğan DK.21-76 Ahmet DK.63 (İzmit GB spor), Emir DK.8 (Kocaeli Gençspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz