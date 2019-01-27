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İzmit GB. rahat kazandı: 4-1

U.16 Futbol Ligi C Grubu’nun adeta final niteliğindeki maçında lider İzmit GB, 9 puanlı Kocaeli Gençspor’u, M.Ali Kağıtçı’da 4-1 yendi. Kocaeli Gençspor maçın başında, henüz 8. dakikada, Emir’in attığı golle öne geçti, ancak galibiyeti koruyamadı.

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İzmit GB, Yusuf’un 11., İsmail Doğan’ın 21. ve 76., Ahmet’in 63. dakikada attığı gollerle maçı farklı kazandı. İzmit ekibi puanını 15’e çıkardı. İzmit GB spor futbolcuları ve teknik heyet maç sonrası soyunma odasında aldıkları galibiyeti birlikte kutladı.Ahmet AKAY 

İZMİT GBSPOR: 4-KOCAELİ GENÇSPOR: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.16 C)

HAKEMLER: Samet Malkoçoğlu ***, Atilla Topal ***, Uğur Avcı ***

İZMİT GBSPOR: Yiğit ***, Eren ***, İsmail Doğan ***, Metehan ***, Kadir ***, Ahmet ***, Yusuf ***s (Akın **), Berkant *** (Fatih Mert **), Kaancan *** (Kerem **), İsmail *** (Ahmet **), Turaç *** (Kadircan **)

KOCAELİ GENÇSPOR: Kubilay **, Mertcan **, Enes **, Metehan **, Ömer **, Can ** (Efe **), Ali ***, Emir *** (Tolga **), Ufuk ** (Efekan ** (Berkan *), Ahmet **, Yusuf **

GOLLER: Yusuf DK.11, İsmail Doğan DK.21-76 Ahmet DK.63 (İzmit GB spor), Emir DK.8 (Kocaeli Gençspor)

Bugün 20:00 TSİ - Spor

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