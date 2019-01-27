Saadet Partisi'nin adayları belli oldu

Saadet Partisi Genel Merkezi, bugün Saadet Partisi Aday Tanıtımı ve Kampanya Lansmanı için ATO Congresium Salonu’nda geniş katılımlı bir organizasyon gerçekleştirdi. Saadet Partisi’nin Kocaeli adayları da bu toplantıda açıklandı. Toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adayı es geçildi. Ayrıca Darıca, Derince, Kartepe, Kandıra, Karamürsel ve Gebze adayları da açıklanmadı.

BELİRLENEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

İzmit - Ahmet Özen

Başiskele - Zafer Mutlu

Çayırova - Yusuf Aksu

Dilovası -Ercan Dalkılıç

Körfez - Recep Sarıdoğan

Gölcük - Nihat Yıldız

İZMİT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AHMET ÖZEN KİMDİR?

1974 yılında Karamürsel'de dünyaya geldi. İlkokulu; 4 Temmuz İlköğretim Okulu'nda, Ortaokul ve Liseyi; Karamürsel İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Yüksek Öğrenimini; Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü'nde tamamladı. Üniversite eğitimine devam ederken Kütahya'nın ilk yerel siyaset dergisi SAHRA’yı yayın hayatına hazırladı. Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra Birikim Koleji, Özel Muhsinler Lisesi ve Özel Marmara 2000 Lisesi'nde Türkçe-Edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. Bu görevlerinin yanı sıra eğitimci-yazar kimliğiyle Milli Gazete'de köşe yazarlığı da yapmış olan Ahmet Özen, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği gibi kurum ve kuruluşlarda 15 yıl yönetici olarak görev yaptı. 2008 - 2011 yılları arasında Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şubesinin Başkanlığını 3 yıl boyunca sürdürdü. 40 Hadis 40 Umre, Cadde Kitap Okuyor, Hayat Okulu gibi Sosyal Projelerin uygulamasını gerçekleştirdi. Yerel Yönetimler için uygulamalar hazırlamak üzere Sakarya Üniversitesinde halen birçok akademisyen ile çalışmalar yürüten ÖZEN, Sakarya’da faaliyet gösteren Özel bir eğitim Kurumunun Genel Müdürlüğünü yapmaktadır. Halen Saadet Partisi Kocaeli İl yönetim Kurulu Tanıtım Medya başkanlığı görevini yürüten Ahmet Özen , İngilizce ve Arapça bilmekte, evli ve 4 çocuk babasıdır

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ZAFER MUTLU KİMDİR?

İlk ve orta ve lise eğitimini Kocaeli'de yapan Mutlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Üniversite öğrencisiyken aynı zamanda ticaret yapan Mutlu, BELSA Plaza ve İstiklal Caddesinde giyim mağazaları işletti. 2004 yılından itibaren Kocaeli Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapan Mutlu, Anadolu Gençlik Derneği İzmit İlçe Başkanlığı ve Saadet Partisi İl Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Son olarak Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanlığı görevinde bulunan

Mutlu, evli ve üç çocuk babasıdır. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Saadet Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI YUSUF AKSU KİMDİR?

Aslen Erzurumlu olan Yusuf Aksu 10 Ekim 1981'de Erzurum'un Pasinler ilçesinde doğdu. Orta ve lise öğrenimini Eyüp imam hatip lisesinde tamamladı. Milli Gençlik Vakfı çalışmalarına katılan Yusuf Aksu, sırasıyla Refah Partisi Eyüp gençlik kolları, Refah partisi Beyoğlu gençlik kolları, Saadet Partisi İstanbul gençlik kolları, Saadet Partisi Çayırova İlçe yöneticiliği görevlerinde bulunmuş, son olarak İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuştur. İklimlendirme ve İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Uzunark Mühendislik rmasının sahibidir. İngilizce ve Arapça bilen Yusuf Aksu evli ve 3 çocuk babasıdır.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ERCAN DALKILIÇ KİMDİR?

1958 yılında Bingöl ilinin Kigi ilçesinde dünyaya gelen Ercan Dalkılıç, ilköğrenimini Erzurum ili Çat ilçesinde tamamladı. Ailesiyle birlikte önce Ankara'ya 1970'li yıllarda da Dilovası'na yerleşti. Dilovası Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı olan Dalkılıç, 1987-89 ve 1989-1994 yılları arasında Dilovası Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Kocaeli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi!!. 1999-2004 yıllarıarasında tekrar belediye başkanı seçildi. Dalkılıç, 2004 yerel seçimlerinde aday olmayarak köşesine çekildi. Dalkılıç, 2014 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı oldu. Dalkılıç evli ve iki çocuk babası.

GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NİHAT YILDIZ KİMDİR?

1973 Yılında Giresun Bulancak'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Giresun'da, lise öğrenimini Gölcük'te tamamladı. Uzun yıllar ticari faaliyetlerde bulunan Yıldız; reklam, matbaa ve yayıncılık sektöründe devam etmektedir. Gölcük İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği Başkanlığı ve Gölcük Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Başkanlığı yaptı. Gölcük Dosteli Yardımlaşma Derneği Yönetiminde bulundu. Büyük Birlik Partisinde de siyaset yapan Yıldız, en son Büyük Birlik Partisinin Kocaeli İl Başkanlığı görevinde bulundu. Saadet Partisi Kocaeli İl Teşkilatına katıldı. Saadet Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcılığı görevi yürüttü. Yıldız, evli ve üç çocuk babasıdır.

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI RECEP SARIDOĞAN KİMDİR?

1965 yılında Bolu’nun Göynük ilçesinde doğdu. İlkokulu Göynük’te, ortaokulu Kocaeli’nin Körfez ilçesinde okudu. Akabinde Gebze Mesleki ve Teknik Lisesinden mezun oldu. Bir süre özel alüminyum şirketlerinde çalıştı. Şu an Ensar Alüminyum Pazarlama Şirketinin sahibi olup, 14 inşaat şirketinde de ortaklığı bulunmaktadır. Aynı zamanda bu şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Milli Görüş camiasının tanınan isimlerinden olan Sarıdoğan, Saadet Partisi Körfez ilçe Başkanlığı, Saadet Partisi Kocaeli il Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Evli ve dört çocuk babasıdır