Karamürsel Erzurumlular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Salih Fidan ve yönetimi, şampiyon olan Karamürselspor’u, özel yaptırdıkları dev Karamürsel Bayrağı ile ziyaret ederek, başarılarını devamını diledi.
Bugün 19:35 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:37 TSİ
Karamürselspor’a güzel hediye
Amatör süper Lig’de şampiyon olarak yıllar sonra önemli bir başarıya imza atan Karamürselspor takımına, Erzurumlular derneğinden anlamlı bir jest yapıldı.
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Bugün 19:35 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz