Karamürselspor’a güzel hediye

Karamürsel Erzurumlular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Salih Fidan ve yönetimi, şampiyon olan Karamürselspor’u, özel yaptırdıkları dev Karamürsel Bayrağı ile ziyaret ederek, başarılarını devamını diledi.