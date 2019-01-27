Kartepe Belediye U-14 tam tempo  

Takımın başarılı antrenörü Selahattin Tanrıkulu, “Futbolcularımı bu güzel müsabakalarından dolayı tebrik ediyorum. Antrenman sahamıza gelip, futbolcularımıza ev baklavası ikramında bulunan Emirhan’ın babasına ve bize her maçta destek olan seyircilerimize de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki maçları da kazanmak için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.