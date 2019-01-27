Takımın başarılı antrenörü Selahattin Tanrıkulu, “Futbolcularımı bu güzel müsabakalarından dolayı tebrik ediyorum. Antrenman sahamıza gelip, futbolcularımıza ev baklavası ikramında bulunan Emirhan’ın babasına ve bize her maçta destek olan seyircilerimize de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki maçları da kazanmak için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
Dün 21:36 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 14:37 TSİ
Kartepe Belediye U-14 tam tempo
Kartepe Belediye U-4 futbol takımı, temposunu arttırdı. Körfez GB’ni 1-0 yenen takım, İlimtepe’yi de 1-0 yenerek, gücünü gösterdi.
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Dün 21:36 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz