Fatih Kıyar da sonunda isyan etti: Sezon sonu bırakıyorum

Sosyal medyada üzücü bir mesaj paylaşan Kıyar özetle şunları söyledi: Çok zor günler geçiriyorum. Köyüm bu gençlere sırt çevirmiş durumda. Köyümün insanı olan sadece 4-5 kişi yardımcı olmaya çalışıyor. Ben hep yalnızım diyorum. Aslında bu zor günlerimde yanında olan fotoğraftaki kişiler var ve bana moral için iyi niyetlerini ileten arayan mesaj atan spor camiasının değerli başkanları hocaları va. Herkesten Allah razı olsun. İlk kez bu işlerden yoruldum, psikolojim bozuldu. Hem kendimi üzüyorum, hem de başkalarını. Herkese benim hakkım helal olsun. U19 Ligi bittiğinde, Nusretiyespor’daki görevimi bırakıp, bu işlere ara vereceğim.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz