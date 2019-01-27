Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:54 TSİ- Siyaset G: Bugün 17:18 TSİ

AKP İzmit'te adaylar mülakata alındı

AKP İzmit İlçe Teşkilatı’na İzmit Belediye Meclis üyeliği için başvuru yapan 78 kişiden 40’ı mülakata girdi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP’de belediye meclis üyesi olmak için 12 ilçede başvuru yapan toplam 463 aday adayı mülakata giriyor. Darıca ile başlayan mülakatlarda, mülakat heyeti aday adaylarıyla görüşüyor ve adaylarla ilgili notlar alıyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Meclis üyeliği için aday adaylığı başvurusu yapan 78 kişiden 40’ı AK Parti il binasında gerçekleştirilen mülakata katıldı. Kadınlar ve gençlerin mülakatı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. Mevcut İzmit Belediye meclis üyeleri ise mülakata girmedi.

78 ADAY ADAYIYLA GÖRÜŞTÜLER

Kadınlar, gençler ve mevcut meclis üyeleri dışında kalan 40 aday adayı il binasında gerçekleştirilen mülakata girdi. İl binasında gerçekleştirilen mülakata AK Parti
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, AKP İzmit İlçe Yerel
Yönetim Başkanı Abdullah Saburlu ve AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Türker katılım gösterdi. Aday adayları heyetin sorularını cevapladı. Mülakatların son ayağıyla birlikte 78 aday adayıyla yapılan görüşme tamamladı. Mülakat sonuçları, kesin listelerin hazırlanmasında önemli bir rol oynayacak.

Bugün 14:54 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Hürriyet'in afişinin yerine bakın ne yazdılar! mask
Hürriyet'in afişinin yerine bakın ne yazdılar!
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti! mask
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti!
Erdoğan, "Sende niye bıyık yok demişti", işte son hali... mask
Erdoğan, "Sende niye bıyık yok demişti", işte son hali...
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Muhtar adayları' uyarısı mask
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Muhtar adayları' uyarısı
AKP’nin kullandığı duvarı bu kez Hürriyet kullanacak mask
AKP’nin kullandığı duvarı bu kez Hürriyet kullanacak
Hürriyet'in "Geçmiş olsun" paylaşımına Gönül ne dedi? mask
Hürriyet'in "Geçmiş olsun" paylaşımına Gönül ne dedi?
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti mask
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti
OTODEM Otomotiv iflas etti! mask
OTODEM Otomotiv iflas etti!
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ! mask
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ!
Sirmen ailesinin acı günü! mask
Sirmen ailesinin acı günü!
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü mask
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü
Körfez'de 2 şok iddia! mask
Körfez'de 2 şok iddia!

GALERİ

Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi mask
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor mask
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor
Türkiye'yi karış karış geziyor mask
Türkiye'yi karış karış geziyor
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi mask
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi mask
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada mask
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL