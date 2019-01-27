AKP İzmit'te adaylar mülakata alındı

AKP’de belediye meclis üyesi olmak için 12 ilçede başvuru yapan toplam 463 aday adayı mülakata giriyor. Darıca ile başlayan mülakatlarda, mülakat heyeti aday adaylarıyla görüşüyor ve adaylarla ilgili notlar alıyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Meclis üyeliği için aday adaylığı başvurusu yapan 78 kişiden 40’ı AK Parti il binasında gerçekleştirilen mülakata katıldı. Kadınlar ve gençlerin mülakatı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. Mevcut İzmit Belediye meclis üyeleri ise mülakata girmedi.

78 ADAY ADAYIYLA GÖRÜŞTÜLER

Kadınlar, gençler ve mevcut meclis üyeleri dışında kalan 40 aday adayı il binasında gerçekleştirilen mülakata girdi. İl binasında gerçekleştirilen mülakata AK Parti

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, AKP İzmit İlçe Yerel

Yönetim Başkanı Abdullah Saburlu ve AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Türker katılım gösterdi. Aday adayları heyetin sorularını cevapladı. Mülakatların son ayağıyla birlikte 78 aday adayıyla yapılan görüşme tamamladı. Mülakat sonuçları, kesin listelerin hazırlanmasında önemli bir rol oynayacak.