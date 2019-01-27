Büyükakın, "Kentin bütün ayrıntılarını biliyorum"

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Doç. Dr. Öznur Gökkaya ve Mali Müşavir Suat Yüksel tarafından organize edilen Kartepe Başiskele Gölcük Körfez ve Karamürselden gönüllülerin katıldığı İstişare Toplantısına konuk oldu. Kartepe Park Otelde yapılan toplantının açılışında konuşan Doç. Dr. Öznur Gökkaya bu programları geleneksel hale getirdiklerini belirterek Tahir Beyin inanıyorum ki Kocaeline çok ciddi katkısı olacak. Belediyeciliği hakkıyla yapacağına inanıyorum dedi.

İNSANLAR ŞAŞIRIYORLAR

Daha sonra söz alan Büyükakın ise İnsanları değerli kılan en önemli özellik ortaya koydukları eserleridir. Bu kentte yaptıklarımızla anılmak istiyoruz dedi. Üniversitede 15 yıl hocalık yapmasının ardından 10 yıl da belediyede çalıştığını anlatan Büyükakın Tevazunun fazlası riyadandır Kocaelinin bütün ayrıntılarını biliyorum ne yapmam gerektiğini biliyorum.

ÜNİVERSİTE İLE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ

Devamında oluşacak herhangi bir sorunun kaynağına ineceklerini dile getiren Büyükakın Bir yere gittiğimde bir sorun dile getirildiğinde bütün ayrıntıları anlatınca insanlar şaşırıyorlar. Çünkü göreve geldiğimiz günden itibaren yapılacak olan bütün işlerin takibindeydik. Bu anlamda kentin değerini arttıracak üniversite spor kulübü ve bilim adamı gibi markalarımızı daha da ön plana çıkaracağız. Bu anlamda üniversite ile daha iyi işbirliği yapacağız ifadelerini kullandı.