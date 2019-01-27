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"Rekor oyla zaferimizi perçinleyeceğiz"

AK Parti Gölcük Belediye Başkanı adayı Av. Ali Yıldırım Sezer mahalle ziyaretleri kapsamında Yunus Emre Mahallesindeydi. Büyük bir coşkuyla karşılanan Sezer Omuz omuza vereceğiz Gölcükte zaferimizi rekor oyla perçinleyeceğiz

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AK Parti Gölcük Belediye Başkanı adayı Av. Ali Yıldırım Sezer mahalle teşkilatlarını ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Yunus Emre Mahalle Teşkilatı ile bir araya gelen Sezere ilgi büyük olurken gençler de slogan ve meşaleler ile toplantıyı adeta miting havasına çevirdi. Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezere AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.

HALKIN BÜYÜK İLGİSİ VAR

Teşkilat buluşmasında konuşan İlçe Başkanı Çetin Seymen Başkan adayımız ile birlikte teşkilatlarımızı da arkamıza alarak durmadan yorulmadan çalışıyoruz. Halkımızın ilgisini teveccühünü görmek bizleri mutlu ediyor. Hep birlikte 31 Mart akşamı zaferimizi kutlayıp AK Parti bayrağını Gölcükün burçlarına tekrar dikeceğiz. Buna inancım tamdır dedi.

OMUZ OMUZA YÜRÜYORUZ

Seymenin konuşması sonrasında sözü alan Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer Bu kalabalık ve coşku beni ziyadesi ile mutlu etti. Sizlerin o yüzündeki heyecanı ve sevgiyi görmek bana güç ve kuvvet veriyor. Gece gündüz demeden çalışıyoruz ama enerjim hiç düşmüyor. Çünkü ilçemize hizmet aşkını içimde yaşıyorum. Bu tempomuzu 31 Marta kadar sürdürüp büyük bir zaferle inşallah bu seçimi oyumuzu arttırarak tamamlayacağız dedi.

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