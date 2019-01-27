Gölcük Gençlik’e HELAL OLSUN!..  

KARDEŞLİK İŞTE BUDUR
Maçın son bölümlerine doğru Yeşil Siyahlılar Gölcükspor’a döndü ve “Gölcük sen bizim kardeşimizsin” derken maçın ardından Kırmızı Siyahlı taraftarlar Kocaelisporlu futbolcuları ve Gölcüklü Murat Başak’ı çağırarak alkışladı. Hodrimeydan lideri Enver Güler, Gölcükspor taraftar liderine ve Kırmızı Siyahlı taraftarlara teşekkür etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz