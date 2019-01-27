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Kayhan Çubuklu: Atmosferden etkilendik  

Gölcükspor Teknik Direktörü Kayhan Çubuklu, Kocaelispor ile oynanan maç sonrası yaptığı açıklamada Kocaeli Stadı’ndaki atmosferden etkilendiklerini belirtti.

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Gölcükspor Teknik Direktörü Kayhan Çubuklu, Kocaelispor ile oynanan maç sonrası yaptığı açıklamada Kocaeli Stadı’ndaki atmosferden etkilendiklerini belirtti ve skoru kendilerinin tayin ettiklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi: İlk önce Kocaelispor’u tebrik ederim. 90 dakika boyunca futbolcularım ellerinden geleni yaptı. Yediğimiz gollerde bizim de katkımız vardı. 3 tane çok net pozisyon yakaladık ama beceri anlamında sorun yaşadık.

İNŞALLAH BAYBURT’U YENERİZ

Tabii ki atmosferden dolayı oyuncularda etkilenme de oldu. Genel olarak oyundan memnunum. Kısacası maçın skorunu kendi hatalarımız tayin etti. Sezonun ilk yarısında gol yollarında sorunlar yaşadık. Geçen hafta bunu hallettiğimizi düşündüm. Ama Kocaelispor karşısında çok net 2 pozisyon kaçırdık. Yakaladıklarını atamazsan mağlup olursun. İkinci yarı daha çetin geçecek. İnşallah haftaya Bayburtpor’u yeneriz. Erdem ÖVÜÇ

 

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