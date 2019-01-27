Bu iş artık sürpriz golcülükten çıktı  

1994 doğumlu oyuncu, yaptığı sürpriz koşular, savunma arası sızılar ve ceza sahası içindeki bitirici vuruşları ile “Sürpriz gölcü” olarak adlandırıldı. Sefa, Gölcük’e attığı golle ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı ve Kocaelispor’un en golcü üçüncü futbolcusu oldu. Kocaelispor’da Burak Süleyman’ın 8, Sinan’ın 5, Ali Keten’in de 3 golü bulunuyor.
SEFA’NIN GOL ATTI TAKIMLAR:
Karacabey Birlik
Muğlaspor
Gölcükspor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz