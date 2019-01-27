Bu iş artık sürpriz golcülükten çıktı  

1994 doğumlu oyuncu, yaptığı sürpriz koşular, savunma arası sızılar ve ceza sahası içindeki bitirici vuruşları ile “Sürpriz gölcü” olarak adlandırıldı. Sefa, Gölcük’e attığı golle ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı ve Kocaelispor’un en golcü üçüncü futbolcusu oldu. Kocaelispor’da Burak Süleyman’ın 8, Sinan’ın 5, Ali Keten’in de 3 golü bulunuyor.

SEFA’NIN GOL ATTI TAKIMLAR:

Karacabey Birlik

Muğlaspor

Gölcükspor