“Yakından olmaz” dedi uzaktan avladı…

İlk yarıda altı pas yakınlarından topu auta gönderen Pektemek, ikinci yarının başında İlyas ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağır kaldı. Dakikalar 84’ü gösterdiğinde maç boyunca pres halinde olan Sinan, kaleci İlyas’ın hatasını affetmedi. Yaklaşık 40 metreden topun dibine giren tecrübeli isim savunmanın da üzerinden fileleri bularak takımını rahatlattı. Ligdeki 5. golünü atan Sinan bir bakıma “Yakından olmaz, uzaktan yazarım” dedi.
SİNAN’IN GOL ATTIĞI TAKIMLAR:
Fatsa Belediye
Payasspor
Bucaspor
Ankara Adliye
Gölcükspor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz