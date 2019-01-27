“Yakından olmaz” dedi uzaktan avladı…

İlk yarıda altı pas yakınlarından topu auta gönderen Pektemek, ikinci yarının başında İlyas ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağır kaldı. Dakikalar 84’ü gösterdiğinde maç boyunca pres halinde olan Sinan, kaleci İlyas’ın hatasını affetmedi. Yaklaşık 40 metreden topun dibine giren tecrübeli isim savunmanın da üzerinden fileleri bularak takımını rahatlattı. Ligdeki 5. golünü atan Sinan bir bakıma “Yakından olmaz, uzaktan yazarım” dedi.

SİNAN’IN GOL ATTIĞI TAKIMLAR:

Fatsa Belediye

Payasspor

Bucaspor

Ankara Adliye

Gölcükspor