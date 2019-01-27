Cavit Ünal: Teşekkürler Hodrimeydan  

Yeşil Siyahlılar geçtiğimiz aylarda Yemen’e yardımda bulunmuş ve Müslüman vatandaşlara destek sağlamıştı. Beşir Derneği Kocaeli Temsilciliği, Hodrimeydan’a bu davranışından ötürü Kocaelispor – Gölcükspor maçı öncesinde teşekkür plaketi sundu.
HAYIR DUASI ALDILAR
Beşir Derneği Kocaeli Temsilcisi Cavit Ünal “Dünya’da zorluklar yaşayan milyonlarca Müslüman kardeşimiz bulunmakta. Onlara el uzatmak çok kıymetli. Hodrimeydan taraftarları ve Enver Güler kardeşimiz Yemen’e yardım götürmüş, hayır duası almıştı. Beşir Derneği Kocaeli temsilciliği olarak kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi. Güler ise “Nazik düşünceniz için şükranlarımı sunarım. En büyük idealim Kocaelispor tribünlerine abilik, kardeşlik, sevgi ve saygıyı getirmektir. Bu konuda da çok önemli bir yol kat ettiğimizi söylemeliyim” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz