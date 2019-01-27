Başak da sınıra geldi!..

Savunmayı toparlayan, kritik pozisyonları kesen Başak ikinci yarıda rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Daha önce ilk Gölcük maçı ve deplasmandaki Serik maçlarında da kart gören deneyimli isim sınıra geldi. Böylece Kocaelispor’da sarı kart sınırındaki futbolcu sayısı 8’e çıktı.

KOCAELİSPOR’UN SARI KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULARI:

Sinan Pektemek

Ali Keten

Mert Yavuz

Kemal Can Aydemir

Fatih Adıgüzel

Kadir Öge