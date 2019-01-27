Başak da sınıra geldi!..

Savunmayı toparlayan, kritik pozisyonları kesen Başak ikinci yarıda rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Daha önce ilk Gölcük maçı ve deplasmandaki Serik maçlarında da kart gören deneyimli isim sınıra geldi. Böylece Kocaelispor’da sarı kart sınırındaki futbolcu sayısı 8’e çıktı.
KOCAELİSPOR’UN SARI KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULARI:
Sinan Pektemek
Ali Keten
Mert Yavuz
Kemal Can Aydemir
Fatih Adıgüzel
Kadir Öge
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz