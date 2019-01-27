“MAÇ GÜNÜ” beğenildi

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Kocaelispor’un unutulmaz golcülerinden Taner Gülleri ile yine Kocaelispor’un eski futbolcularından, Katar’da teknik adamlık yapan Bülent Uygun ve yardımcısı eski Kocaelisporlu orta saha oyuncusu Sefer Yılmaz’ın röportajı keyifle okundu.