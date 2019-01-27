Kocaelispor’un unutulmaz golcülerinden Taner Gülleri ile yine Kocaelispor’un eski futbolcularından, Katar’da teknik adamlık yapan Bülent Uygun ve yardımcısı eski Kocaelisporlu orta saha oyuncusu Sefer Yılmaz’ın röportajı keyifle okundu.
Bugün 15:25 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:26 TSİ
“MAÇ GÜNÜ” beğenildi
Kocaelispor’un fanatik taraftarlarından Mehmet Açık’ın her iç saha maçında hazırladığı “Maç Günü” mini dergisi yine son derece başarılıydı.
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Bugün 15:25 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz