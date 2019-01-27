Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:25 TSİ- Spor G: Bugün 15:26 TSİ

“MAÇ GÜNÜ” beğenildi

Kocaelispor’un fanatik taraftarlarından Mehmet Açık’ın her iç saha maçında hazırladığı “Maç Günü” mini dergisi yine son derece başarılıydı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelispor’un unutulmaz golcülerinden Taner Gülleri ile yine Kocaelispor’un eski futbolcularından, Katar’da teknik adamlık yapan Bülent Uygun ve yardımcısı eski Kocaelisporlu orta saha oyuncusu Sefer Yılmaz’ın röportajı keyifle okundu.

 

Bugün 15:25 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
2 karaborsacı enselendi! mask
2 karaborsacı enselendi!
Kent derbisi Kocaelispor'un "2-0" mask
Kent derbisi Kocaelispor'un "2-0"
Kocaeli Stadı'nda samimi görüntüler mask
Kocaeli Stadı'nda samimi görüntüler
Başak: İlk önce Play-Off’u bir garantileyelim… mask
Başak: İlk önce Play-Off’u bir garantileyelim…
Kadir Öge: Tek maçların takımıyız mask
Kadir Öge: Tek maçların takımıyız
Taraftar, Kocaeli Stadyum'una akıyor! mask
Taraftar, Kocaeli Stadyum'una akıyor!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti mask
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti
OTODEM Otomotiv iflas etti! mask
OTODEM Otomotiv iflas etti!
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ! mask
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ!
Sirmen ailesinin acı günü! mask
Sirmen ailesinin acı günü!
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü mask
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü
Körfez'de 2 şok iddia! mask
Körfez'de 2 şok iddia!

GALERİ

Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi mask
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor mask
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor
Türkiye'yi karış karış geziyor mask
Türkiye'yi karış karış geziyor
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi mask
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi mask
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada mask
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL