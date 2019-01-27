Bugün 15:26 TSİ - Spor

Darıca göz göre göre eriyor! “1-6”

2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, Menemen Belediyespor’u Gölcük’te konuk etti ve mücadeleyi 5-1 kaybetti. 4. dakikada Mustafa Kaya’nın golü ile öne geçen ve sahaya toplam 13 futbolcu ile çıkan Darıca, duran toplardan üst üste goller yedi. 14 ve 23’te Veli, 28’de de Rıdvan’ın golleri ile Menemen devreyi 3-1 önde tamamladı.