Darıca göz göre göre eriyor! “1-6”

İzmir ekibi 2. yarının başında Mustafa’nın kafa golü ile skoru 4-1’e getirdi. Aynı futbolcu 63’te boş kaleye topu yuvarladı. (1-5) 90’da oyuna sonradan giren Tayfun maçın skorunu 1-6 olarak tayin etti. Gölcük’teki maçı 100 kadar Darıcalı taraftar da izledi. Yönetimi protesto eden Sarı Yeşilliler Azeri iş adamı Rauf İsmailyov’u istemediklerini dile getirdiler ve maçın ardından Darıca GB’li futbolcuları tribüne çağırdılar. 20 puanda kalan Darıca Gençlerbirliği haftaya şampiyonluk adayı Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Erdem ÖVÜÇ
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: 1
MENEMEN BELEDİYESPOR: 6
STAT: Gölcük Şirinköy
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu***, Ogün Kamacı***, Ufuk Uğurlu***
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ahmet**, Oğuzhan**, Ahmet**, Ramazan**, Mustafa***, Emre Alan**, Salih**, Emin**, Tuncay**, Halil İbrahim**, Veysel**
MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati***, Veli****, Taşkın***, Mustafa Şen*** (Dk. 67 Tayfun*) Umut Pusat***, Semih Ceylan***, Mahmut***, Ercan***, Hüseyin*** (Dk. 63 Ali Özgün*) Rıdvan Koçak***, Okan Baydemir*** (Dk. 81 Adem Koç*)
GOLLER: Dk. 4 Mustafa (Darıca) Dk. 14 ve 23 Veli, Dk. 28 Rıdvan, Dk. 52 ve 63 Mustafa Şen, Dk. 90 Tayfun (Menemen)
SARI KART: Dk. 57 Hüseyin
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz