Artvinliler Derneği’nde Özcan dönemi

Kocaeli Artvinliler Derneği’nin 5. Olağan Genel Kurulu, Doğu Kışla Parkı’nda bulunan dernek binasında gerçekleşti. İki dönem derneğin başkanlık görevini üstlenen başkan Mikail Kalyoncu yeniden aday olmadı. Tek listeli kongreye Musa Özcan rakipsiz girdi. 650 dernek üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu kurulda seçime gidilmedi, yeni başkan oy çokluğuyla kabul edildi. Derneğin yeni başkanı Musa Özcan olurken, Özcan’ın listesindeki 11 yönetim kurulu üyesi, 5 denetim kurulu üyesi ve 10 federasyon delegesi seçildi.

ARKA BAHÇE OLMAYACAĞIZ

Başkan adayı Musa Özcan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Biz Kocaeli’de marka olmuş birçok faaliyete imza atmış dernek üyeleriyiz. Derneğe artı katacak, değer verecek herkesi kucaklayacağız. Hemşerilerimizin iyi ve kötü gününde yanında olacağız. Dernek olarak asla herhangi bir derneğin arka bahçesi olmayacağız. Artvinli olmak ayrıcalıktır. Artvinli olmaktan gurur duyuyoruz. Benim en büyük hayalim bazı il derneklerinin kendi dernek binası var. Bizim neden olmasın Derneğimize ait bir bina ve sosyal tesis yaparak hemşerilerimizin bu tesislerden cüzi fiyatla düğün, dernek, cemiyet faaliyetlerinde bulunmasını sağlamak arzusundayım. Bunu inşallah hep birlikte başaracağız.”

DERNEĞİN GELİR GİDERLERİ AÇIKLANDI

Kurulun divan başkanlığını mevcut dernek Başkanı Mikail Kalyoncu üstlendi. Kongreye katılım yoğun olurken dernek binası küçük geldiği için kimi üyeler toplantıyı dışarıdan takip etmek zorunda kaldı. Öte yandan kurulda 2016, 2017 ve 2018 yılları gelir gider durumu dernek yönetimi tarafından rapor şeklinde sunuldu. Buna göre 2016 yılı geliri 66 bin 710 TL, gider 66 bin 708 TL, 2 TL devir etmiştir. 2017 yılı geliri 50 bin 700 TL, gideri 50 bin 693 TL, 7 TL devir etmiştir. 2018 yılı geliri 16 bin 500 TL, gideri 16 bin 404 TL, 96 TL devir etmiştir.

KALYONCU KİRAYI ÖDEYECEK

Mevcut Başkan Mikail Kalyoncu dernek lokalinin 15 bin TL olan kira bedelini kendi cebinden ödeyeceğini açıkladı. Borcu ödeyeceğini taahhüt eden Kalyoncu, “Bireysel olarak derneğin kimseye borcu yoktur. Hesaplarımızda hiçbir kusur yoktur. Mali müşavirlerimiz raporları didik didik inceledi” diyerek mali raporlarlar onay için üyelere sunuldu. Üyeler arasında kısa bir tartışma yaşandı. El kaldırılan üyelerin oyları sayıldıktan sonra oy çokluğuyla kabul edildi. Oldukça gergin geçen kurulda kimi üyeler sesin dışarıdan duyulmadığını söyleyerek “Neyi kabul edip, etmediğimizi duymuyoruz” şeklinde itiraz etti. Ekin EKEN

YENİ BAŞKAN MUSA ÖZCAN’IN LİSTESİ

Yönetim Kurulu: Musa Özcan, Z. Ali Tokgöz, Selçuk Çelebi, Reyhan Gökbayrak, Aytaç Çelik, Malik Hacıoğlu, Saime Yelken, Vehpi Bakır, Mevlüt Ar, İrfan Yiğit, Şerafettin Demir.

Denetleme kurulu: Fuat Mehmet Ellibeş, Reşat Öktem, İlyas Dişli, Mehmet Özdemir, İbrahim Durmuş.

Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu Delege Listesi: Mikail Kalyoncu, Musa Özcan, Z. Ali Tokgöz, Adnan Özer, Malik Hacıoğlu, Vehbi Bakır, Ömer Faruk Kalyoncu, Reyhan Gökbayrak, İrfan yiğit, Şerafettin Demir.