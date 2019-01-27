CHP'ye yasak olan AKP'ye değil!

CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'in en değerli noktalarından birine astırdığı seçim afişine AKP'den itiraz gelmişti ve seçim yasağına takılan afişin indirilmesine karar verilmişti. Hürriyet’in pankartının kaldırılmasının ardından AKP’nin Zonguldak Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin’in pankartının şehrin belli noktalarında asılı olması gündeme bomba gibi düştü.

BİNANIN YAN TARAFINI KAPLAYAN AFİŞ

AKP’nin Zonguldak Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin’in de seçim çalışmaları kapsamında şehrin bazı noktalarına afiş ve pankart astığı ortaya çıktı. Bir binanın yan tarafını kaplayan afişte, AKP’nin 31 Mart yerel seçimlerdeki sloganı olan “Tevazu, samimiyet, gayret ile önce millet, önce memleket sloganları yer aldı.

AKP, 1 MARTI BEKLEMEYECEK

YSK’nın 1 Mart tarihine kadar sürecek seçim yasağını umursamayan AKP’lilerin, İzmit’te Hürriyet’in pankartının kaldırılması için tepki göstermesi ve bu yasağa kendilerinin uymaması dikkatlerden kaçmadı. Hürriyet, seçim afişleri için YSK’nin 1 Mart tarihini bekleyecekken, AKP’nin bu tarihi yok sayması ise akıllarda soru işareti yarattı. Selin BECER