AKP Başiskele'de mülakatlar tamamlandı

AK Partide ilçe belediye meclis üyeleri için mülakatlar devam ediyor. 22 Ocakta ilçeler için başlayan meclis üyesi aday adayları için mülakatlar 10 ilçede tamamlandı. Bugün ise Başiskele ilçe belediye meclis üyesi aday adayları mülakata girdi. Mülakata İl Başkanı Abdullah Eryarsoy Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın İlçe Başkanı Mustafa Koral ve Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü katıldı.