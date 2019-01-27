AK Partide ilçe belediye meclis üyeleri için mülakatlar devam ediyor. 22 Ocakta ilçeler için başlayan meclis üyesi aday adayları için mülakatlar 10 ilçede tamamlandı. Bugün ise Başiskele ilçe belediye meclis üyesi aday adayları mülakata girdi. Mülakata İl Başkanı Abdullah Eryarsoy Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın İlçe Başkanı Mustafa Koral ve Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü katıldı.
Bugün 17:04 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 17:05 TSİ
AKP Başiskele'de mülakatlar tamamlandı
AK Partide ilçe belediye meclis üyesi aday adayları için Başiskelede mülakat heyecanı yaşandı
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Bugün 17:04 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz