İzmit’teki sokak çeşmeleri ile park ve yeşil alanlardaki çeşmeler bakım ve onarımdan geçirildi. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin değişik yerlerinde bulunan çeşmelerde zamanla oluşan arızları gidermek için çalışma başlattı. Ekipler sokak, yeşil alan ve parklarda bulunan çeşmelerin bazılarının su hatlarını yeniledi, bozuk çeşmeleri de yenileriyle değiştirdi. Yetkililer, çalışma ile bozuk çeşmelerin tamamının çalışır hale getirildiğini belirterek, vatandaşlardan çeşmeleri açık bırakmamalarını istediler.
Bugün 17:18 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:19 TSİ
İzmit’te çeşmeler onarıldı
İzmit Belediyesi tarafından ilçe genelinde sokak, park ve bahçelerde bulunan çeşmeler onarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz