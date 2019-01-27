İzmit’te çeşmeler onarıldı

İzmit’teki sokak çeşmeleri ile park ve yeşil alanlardaki çeşmeler bakım ve onarımdan geçirildi. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin değişik yerlerinde bulunan çeşmelerde zamanla oluşan arızları gidermek için çalışma başlattı. Ekipler sokak, yeşil alan ve parklarda bulunan çeşmelerin bazılarının su hatlarını yeniledi, bozuk çeşmeleri de yenileriyle değiştirdi. Yetkililer, çalışma ile bozuk çeşmelerin tamamının çalışır hale getirildiğini belirterek, vatandaşlardan çeşmeleri açık bırakmamalarını istediler.